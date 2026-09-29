О нарядах и модной обуви звезды написало модное издание Marie Claire.

Недавно Дакота Джонсон вместе с Энн Хэтэуэй посетила очередное мероприятие в рамках промо-тура фильма "Верити". Для появления на публике актриса выбрала черный топ, короткую клетчатый жакет и светлые рваные джинсы Levi's. Образ получился непринужденным, но благодаря жакету выглядел более собранным. Особого внимания заслуживает обувь.

Джонсон дополнила образ бордовыми балетками Jane Flats от Khaite. Эта модель интересна необычным дизайном: одна ее часть выполнена из лакированной кожи, а другая имеет фактуру пони.

Дакота Джонсон продемонстрировала стильный осенний образ / Фото Getty Images

Такие балетки соответствуют одному из актуальных обувных трендов 2026 года – моделям с более закрытой верхней частью, которые по форме напоминают лоферы. В этом году их уже можно было увидеть в образах Сиенны Миллер, Зои Кравиц, Рианны и других знаменитостей.

При этом сама формула образа Дакоты Джонсон далеко не нова. Похожее сочетание ранее демонстрировала Кейт Миддлтон. Она также выбирала жакет и классический низ, однако вместо короткой модели и джинсов носила удлиненный жакет с черными штанами.

Кейт Миддлтон в образе с жакетом с узором "гусиная лапка" и штанами / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

Образ Дакоты Джонсон показывает, что для осеннего гардероба не обязательно придумывать сложные сочетания. Базовые джинсы, жакет и топ можно дополнить трендовой обувью – и получить актуальный и в то же время комфортный образ.

До этого Дакота Джонсон привлекла внимание гораздо более смелым нарядом. На красной дорожке актриса появилась в "голом" платье, сквозь которое было видно ее нижнее белье.