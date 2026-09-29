Про вбрання та трендове взуття зірки написало модне видання Marie Claire.

Нещодавно Дакота Джонсон разом з Енн Гетевей відвідала черговий захід у межах промотуру фільму "Веріті". Для появи на публіці акторка обрала чорний топ, короткий картатий жакет і світлі рвані джинси Levi's. Образ вийшов невимушеним, але завдяки жакету мав більш зібраний вигляд. Особливої уваги заслуговує взуття.

Джонсон доповнила образ бордовими балетками Jane Flats від Khaite. Ця модель цікава незвичайним дизайном: одна її частина виконана з лакованої шкіри, а інша має фактуру поні.

Дакота Джонсон показала стильний осінній образ / Фото Getty images

Такі балетки відповідають одному з актуальних взуттєвих трендів 2026 року – моделям із більш закритою верхньою частиною, які за формою нагадують лофери. Цього року їх уже можна було побачити в образах Сієнни Міллер, Зої Кравіц, Ріанни та інших знаменитостей.

При цьому сама формула образу Дакоти Джонсон далеко не нова. Схоже поєднання раніше демонструвала Кейт Міддлтон. Вона також обирала жакет і класичний низ, однак замість короткої моделі та джинсів носила подовжений жакет із чорними штанами.

Кейт Міддлтон в образі з жакетом у гусячу лапку та штанах / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Look Дакоти Джонсон показує, що для осіннього гардероба не обов'язково вигадувати складні поєднання. Базові джинси, жакет і топ можна доповнити трендовим взуттям – і отримати актуальний та водночас комфортний образ.

До цього Дакота Джонсон привернула увагу значно сміливішим вбранням. На червоній доріжці акторка з'явилася у "голій" сукні, крізь яку було видно її білизну.