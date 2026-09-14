Такой вариант уже выбирают Дуа Липа, Хейли Бибер, Эддисон Рэй, Зои Кравиц и другие знаменитости. О новом бьюти-тренде рассказало издание Cosmopolitan.

Матовые помады в 2010-х часто наносили плотным слоем и дополняли четко прорисованным контуром. В тренде Lip blush акцент сделан на более мягком и естественном эффекте. Здесь нет резких линий, а цвет плавно переходит от центра губ к краям. В результате губы приобретают легкий матовый финиш и выглядят более естественно.

Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели

Для этого понадобятся бальзам, коричневый карандаш и матовая помада.

Как повторить трендовый макияж губ Lip blush?

Сначала стоит хорошо увлажнить губы бальзамом. Его можно нанести еще в начале макияжа, чтобы к моменту нанесения помады средство успело впитаться. Перед макияжем губы нужно промокнуть салфеткой, чтобы удалить остатки бальзама. Они должны остаться мягкими, но не блестящими.

Трендовый макияж губ Lip blush / Фото с инстаграм-страницы Nina Park

Далее понадобится коричневый карандаш для губ. С его помощью стоит легко прорисовать контур, немного выходя за естественную линию губ. Для более выразительного эффекта можно выбрать холодный оттенок, но в целом подойдет любой карандаш, темнее естественного цвета губ. После этого контур нужно сразу растушевать пальцем или кисточкой. Главное – не оставлять четких линий.

В завершение стоит нанести помаду в центр губ, как бы вбивая ее в кожу, а не растушевывая по всей поверхности. Затем цвет нужно растушевать чистым пальцем или кистью. Так оттенок будет плавно переходить от более насыщенного центра к краям, создавая тот самый мягкий и естественный эффект.

Амаль Клуни / Фото со страницы в инстаграме Dimitris Giannetos

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