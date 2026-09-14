Такий варіант уже обирають Дуа Ліпа, Гейлі Бібер, Аддісон Рей, Зої Кравіц та інші знаменитості. Про новий б'юті-тренд розповіло видання Cosmopolitan.

Матові помади у 2010-х часто наносили щільним шаром і доповнювали чітко промальованим контуром. У тренді Lip blush акцент зробили на більш м'якому та природному ефекті. Тут немає різких ліній, а колір плавно переходить від центру губ до країв. У результаті губи мають легкий матовий фініш і виглядають більш природно.

Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі

Для цього знадобляться бальзам, коричневий олівець і матова помада.

Як повторити трендовий макіяж губ Lip blush?

Спершу варто добре зволожити губи бальзамом. Його можна нанести ще на початку макіяжу, щоб до моменту нанесення помади засіб встиг увібратися. Перед макіяжем губи потрібно промокнути серветкою, щоб прибрати залишки бальзаму. Вони мають залишитися м'якими, але не блискучими.

Трендовий макіяж губ Lip blush / Фото з інстаграм-сторінки Nina Park

Далі знадобиться коричневий олівець для губ. За його допомогою варто легко промалювати контур, трохи виходячи за природну лінію губ. Для більш виразного ефекту можна обрати холодний відтінок, але загалом підійде будь-який олівець, темніший за природний колір губ. Після цього контур потрібно одразу розтушувати пальцем або пензлем. Головне – не залишати чітких ліній.

На завершення варто нанести помаду в центр губ, ніби вбиваючи її в шкіру, а не розтираючи по всій поверхні. Потім колір потрібно розтушувати чистим пальцем або пензлем. Так відтінок плавно переходитиме від насиченішого центру до країв, створюючи той самий м'який і природний ефект.

Амаль Клуні / Фото з інстаграм-сторінки Dimitris Giannetos

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