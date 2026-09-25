Его уже опубликовал сайт Space Weather Live.

Фазы Луны в октябре 2026 года

Растущая Луна: 12 – 25 октября;

12 – 25 октября; Полнолуние : 26 октября;

: 26 октября; Убывающая Луна : 1 – 9, 27 – 31 октября;

: 1 – 9, 27 – 31 октября; Новолуние: 10–11 октября.

Когда планировать косметические процедуры в октябре

С 1 по 9 октября, пока Луна убывает, записывайтесь к косметологу на глубокое очищение кожи, пилинги и лечение высыпаний. В это время тело легко избавляется от всего лишнего, а поры очищаются значительно лучше. Также эти дни прекрасно подходят для маникюра и педикюра с удалением кутикулы, коррекции формы бровей и стрижек, если вы хотите, чтобы волоски отрастали медленно и аккуратно.

Период растущей Луны с 12 по 25 октября – самый благоприятный для всего, что питает, насыщает и меняет внешний вид. Смело планируйте стрижку для быстрого роста волос, любое окрашивание, тонирование или осветление – пигмент ляжет ровно и продержится долго. В то же время косметолог в эти две недели должен делать акцент на питании. Так, мезотерапия, биоревитализация, увлажняющие маски и сыворотки дадут заметный эффект. Также это идеальное время для наращивания ногтей, ламинирования ресниц и бровей.

В полнолуние, 26 октября, откажитесь от сложных экспериментов с внешностью и агрессивных салонных процедур. В этот день лучше ограничиться теплой ванной или обычным уходом дома.

С 27 по 31 октября Луна снова начнет убывать. Используйте эти дни для аппаратного или классического педикюра, борьбы с мозолями, чистки лица и обновления формы стрижки перед зимой.

Когда не стоит планировать бьюти-процедуры в октябре

В новолуние, 10 и 11 октября, любые походы в салоны красоты лучше полностью отложить. В эти дни организм испытывает недостаток сил, чувствительность к боли заметно возрастает, а кожа и волосы становятся слишком уязвимыми. Стрижка или изменение цвета волос может разочаровать, краска быстро смоется, а после маникюра, коррекции бровей или чистки лица возрастает риск раздражений и воспалений.

Ранее мы рассказывали о самой элегантной стрижке на осень. Кстати, она подходит разным типам лица.