Його вже опублікував сайт Space Weather Live.

Фази Місяця у жовтні 2026 року

Зростальний Місяць: 12 – 25 жовтня;

12 – 25 жовтня; Повня : 26 жовтня;

: 26 жовтня; Спадний Місяць : 1 – 9, 27 – 31 жовтня;

: 1 – 9, 27 – 31 жовтня; Молодик: 10 – 11 жовтня.

Коли планувати косметичні процедури у жовтні

З 1 по 9 жовтня, поки Місяць спадає, записуйтеся до косметолога на глибоке очищення шкіри, пілінги та лікування висипань. У цей час тіло легко позбувається всього зайвого, а пори очищаються значно краще. Також ці дні чудово підходять для манікюру й педикюру з видаленням кутикули, корекції форми брів і стрижок, якщо ви хочете, щоб волоски відростали повільно й акуратно.

Період Зростального Місяця з 12 по 25 жовтня – найсприятливіший для всього, що живить, насичує та змінює вигляд. Сміливо плануйте стрижку для швидкого росту волосся та будь-яке фарбування, тонування чи освітлення – пігмент ляже рівно й триматиметься довго. Водночас косметолог у ці два тижні має робити акцент на живленні. Так, мезотерапія, біоревіталізація, зволожувальні маски та сироватки дадуть помітний ефект. Також це ідеальний час для нарощування нігтів, ламінування вій і брів.

У Повню, 26 жовтня, відмовтеся від складних експериментів із зовнішністю та агресивних салонних послуг. У цей день краще обмежитися теплою ванною або звичайним доглядом удома.

З 27 по 31 жовтня Місяць знову почне спадати. Використайте ці дні для апаратного чи класичного педикюру, боротьби з мозолями, чисток обличчя та оновлення форми стрижки перед зимою.

Коли не варто планувати б'юті-процедури у жовтні

На Молодик, 10 та 11 жовтня, будь-які походи до салонів краси краще повністю відкласти. У ці дні організм відчуває брак сил, чутливість до болю помітно зростає, а шкіра та волосся стають надто вразливими. Стрижка чи зміна кольору пасом може розчарувати, фарба швидко змиється, а після манікюру, корекції брів чи чистки обличчя зростає ризик подразнень і запалень.

Раніше ми розповідали про найелегантнішу стрижку на осінь. До речі, вона пасує різним типам обличчя.