Оказывается, достаточно всего пяти минут, подходящих кремовых текстур и собственного пальца вместо половины набора кистей, пишет Adore Beauty. Первое правило быстрого макияжа – пропустить праймер, если вы уже нанесли средства ежедневного ухода и солнцезащитный крем. Сразу же нанесите легкий или средний увлажняющий тон с сияющим финишем. Распределить его можно прямо пальцами или быстрыми движениями с помощью кисти-кабуки.

После тонального средства нанесите каплю консилера под глаза. Главный лайфхак от визажистки: растушевывайте его именно безымянным пальцем. Тепло вашей кожи разогреет продукт, поэтому он мгновенно растает, ляжет без эффекта маски и не будет забиваться в морщины.



Визажистка Меган Милошис показала макияж за 5 минут / Фото Меган

Формируем рельеф и добавляем цвет

Сухие пудры лучше оставить для сложных вечерних образов – в пятиминутной рутине правят именно кремовые формулы. Они не только будут выглядеть более естественно, но и придадут коже то самое сочное сияние. Что делать:

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возьмите кремовый бронзер: мягко вбейте его в кожу по периметру лба, на скулы и немного вдоль линии челюсти. Это мгновенно возвращает лицу структуру и теплый оттенок;

не забудьте о кремовых румянах: выбирайте приглушенные розовые или персиковые оттенки с плотной, похожей на пластилин текстурой. Наносите их на яблочки щек для эффекта здорового румянца;

воспользуйтесь мультипалеткой для век и скул: если времени совсем мало, просто проведите тем же бронзером или румянами по подвижным векам. Если же у вас есть лишние 30 секунд – возьмите сатиновый или бронзовый оттенок из палетки и пушистой кистью пройдитесь по складке века для глубины взгляда.

Финальные штрихи для выразительности

Напоследок уделите внимание деталям. Брови – это главный каркас: зачешите волоски вверх прозрачным или тонированным гелем, чтобы придать им пушистый и ухоженный вид.

С тушью можно не заморачиваться и вообще ее пропустить, если впереди обычный рабочий день. Но если есть желание, то нанесите буквально один акцентный слой на верхние ресницы, чтобы открыть взгляд. Для губ идеально подойдет сочный увлажняющий бальзам, а если хочется больше четкости – добавьте по контуру нейтральный карандаш. Пять минут – и вы готовы покорять день!

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