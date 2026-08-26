Виявляється, достатньо всього п’яти хвилин, правильних кремових текстур і власного пальця замість половини набору пензлів, пише Adore Beauty. Перше правило швидкого макіяжу – пропустити праймер, якщо ви вже нанесли щоденний догляд та сонцезахисний крем. Одразу беріть легкий або середній зволожувальний тон із сяючим фінішем. Розподілити його можна прямо пальцями або швидкими рухами за допомогою пензля-кабукі.

Після тону нанесіть краплю консилера під очі. Головний лайфхак від візажистки: розтушовуйте його саме підмізинним пальцем. Тепло вашої шкіри розігріє продукт, завдяки чому він миттєво розтане, ляже без ефекту маски й не забиватиметься в зморшки.



Візажистка Меган Мілошис показала макіяж за 5 хвилин / Фото Меган

Формуємо рельєф і додаємо кольору

Сухі пудри краще залишити для складних вечірніх образів – у п'ятихвилинній рутині правлять саме кремові формули. Вони не лише будуть мати природніший вигляд, а й додадуть шкірі того самого соковитого сяяння. Що робити:

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візьміть кремовий бронзер: м'яко вбийте його в шкіру по периметру чола, на вилиці та трохи вздовж лінії щелепи. Це миттєво повертає обличчю структуру та теплий відтінок;

не забудьте кремові рум'яна: обирайте приглушені рожеві або персикові відтінки зі щільною, схожою на пластилін текстурою. Наносьте їх на яблучка щік для ефекту здорового рум'янцю;

скористайтеся мультипалеткою для повік та вилиць: якщо часу зовсім обмаль, просто проведіть тим же бронзером або рум'янами по рухомим повікам. Якщо ж у вас є зайві 30 секунд – візьміть сатиновий або бронзовий тон із палетки й пухнастим пензлем пройдіться по складці повіки для глибини погляду.

Фінальні штрихи для виразності

Наостанок приділіть увагу деталям. Брови – це головний каркас: зачешіть волоски догори прозорим або тонованим гелем, щоб надати їм пухнастого та охайного вигляду.

З тушшю можна не заморочуватися й взагалі її пропустити, якщо попереду звичайний робочий день. Але якщо є бажання, то зробіть буквально один акцентний шар на верхні війки, щоб відкрити погляд. Для губ ідеально підійде соковитий зволожувальний бальзам, а якщо хочеться більше чіткості – додайте по контуру нейтральний олівець. П’ять хвилин – і ви готові підкорювати день!

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