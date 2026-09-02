Как сообщает издание Cosmopolitan, постоянный мастер маникюра певицы Том Бачик опубликовал новый эффектный дизайн звезды в своем профиле в инстаграме. Он подписал фотографию словами: "Если бы десерт был маникюром – cherry chocolate для Джей Ло".

Какой трендовый маникюр сделать осенью 2026 года

Этот насыщенный красно-коричневый цвет гармонично сочетает в себе глубину темного шоколада и сочность спелой вишни. Благодаря такому балансу маникюр выглядит изысканно и выразительно, но не перегружает образ.

Модный маникюр на осень, как у Джей Ло / Фото из инстаграма Тома Бачика

Глянцевый финиш создает эффект зеркального "отполированного" покрытия, которое визуально освежает руки и придает ухоженный вид. Кроме того, этот дизайн универсален, поскольку он одинаково хорошо сочетается как с уютными осенними свитерами или джинсами, так и с изысканными вечерними платьями.

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Форма ногтей для этого цвета может быть любой. Вы можете выбрать как практичный короткий овал, так и изящный зауженный квадрат, как у Дженнифер Лопес.

Стильный маникюр на осень / Фото Pinterest

Почему заменить классический маникюр осенью 2026 года

Cherry chocolate станет идеальным решением для тех, кто стремится обновить стиль и отдохнуть от привычного бордового. При этом цвет остается более мягким и теплым, чем темные или черные варианты покрытия.

Напомним, ранее мы писали о других ярких nail-тенденциях сезона. Среди них особенно популярен красный маникюр, который уже успели опробовать Кайли Дженнер и Селена Гомес.