Як повідомляє видання Cosmopolitan, незмінний nail-майстер співачки Том Бачик опублікував новий ефектний дизайн зірки у своєму профілі в інстаграмі. Він підписав світлину словами: "Якби десерт був манікюром – cherry chocolate для Джей Ло".

Який трендовий манікюр зробити восени 2026 року

Цей насичений червоно-коричневий колір гармонійно поєднує в собі глибину темного шоколаду та соковитість стиглої вишні. Завдяки такому балансу манікюр виглядає вишукано та виразно, але не перевантажує образ.

Модний манікюр на осінь як у Джей Ло / Фото з інстаграму Тома Бачика

Глянцевий фініш створює ефект дзеркального "відполірованого" покриття, яке візуально освіжає руки й надає доглянутого вигляду. Окрім того, дизайн є універсальним, оскільки він однаково пасує як до затишних осінніх светрів чи деніму, так і до вишуканих вечірніх суконь.

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Форма нігтів для цього кольору може бути будь-якою. Ви можете обрати як практичний короткий овал, так і витончений завужений квадрат, як у Дженніфер Лопес.

Стильний манікюр на осінь / Фото Pinterest

Чим замінити класичний манікюр восени 2026 року

Cherry chocolate стане ідеальним рішенням для тих, хто прагне оновити стиль та відпочити від звичайного бордового. Водночас колір залишається м'якшим та теплішим за темні або чорні варіанти покриття.

Нагадаємо, раніше ми писали про інші яскраві nail-тенденції сезону. Серед них особливо популярним є червоний манікюр, який уже встигли випробувати Кайлі Дженнер та Селена Гомес.