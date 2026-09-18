Как сообщает издание Interia Kobieta, культовая прическа Бритни Спирс с церемонии MTV Video Music Awards 2000 года вновь оказалась на пике популярности. Модные эксперты уже назвали гофрирование одним из самых горячих бьюти-трендов осени 2026 года.

Как выглядит самая модная прическа этой осени

В 1980 – 1990-х и в начале 2000-х гофрированные пряди имели выразительный и максимально четкий вид. Прическу создавали по всей длине волос и сочетали с прямой челкой, цветными прядями и яркими заколками.

В свое время этот тренд задавали такие поп-иконы, как Кристина Агилера, Бейонсе и Шакира. Позже элементы гофрирования появлялись и на подиумах высокой моды в показах Chanel, Michael Kors и Vera Wang.

Современная вариация, которую бьюти-эксперты называют modern crimp, существенно отличается от прежней. Так, вместо мелких и жестких зигзагов сейчас модницы отдают предпочтение более крупным и мягким волнам.

Гофрированные волосы – модная прическа на осень 2026 / Фото Pinterest

Эту стильную прическу можно довольно легко повторить, например, с помощью специальной тройной плойки или гофре с широкими пластинами. Перед этим важно обязательно нанести на волосы качественное термозащитное средство для сохранения здоровья прядей.

Что интересно, гофрирование можно сделать и без термического воздействия. Достаточно лишь заплести влажные волосы в тугие косы и подождать, пока они полностью высохнут.

Почему больше косичек вы заплетете, тем мельче будет узор. После расплетения аккуратно расчешите пряди широкой расческой или разделите их пальцами. Именно этот способ позволяет получить легкий, модный и максимально естественный объем без повреждения структуры волос.

Стильная прическа на осень / Фото Pinterest

Кому подходит модная гофрировка

Эксперты рекомендуют эту прическу в первую очередь обладательницам тонких волос, которым не хватает густоты. Мелкая или средняя текстура мгновенно создает эффект пышности на средней и большой длине.

Для густых волос гофрирование также станет отличным решением, ведь оно придает прическе легкость и подвижность. При этом можно обрабатывать не все пряди, а только нижний слой у корней.

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