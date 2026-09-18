Як повідомляє видання Interia Kobieta, культова зачіска Брітні Спірс з церемонії MTV Video Music Awards 2000 року знову опинилася на піку популярності. Модні експерти вже назвали гофрування одним із найгарячіших б'юті-трендів осені 2026 року.

Який вигляд має наймодніша зачіска цієї осені

У 1980 – 1990-х та на початку 2000-х гофровані пасма мали виразний і максимально чіткий вигляд. Зачіску створювали по всій довжині волосся та поєднували з прямим чубчиком, кольоровими пасмами та яскравими шпильками.

Свого часу цей тренд задавали такі попікони, як Крістіна Агілера, Бейонсе та Шакіра. Пізніше елементи гофрування з'являлися й на подіумах високої моди у показах Chanel, Michael Kors та Vera Wang.

Сучасна варіація, яку б'юті-експерти називають modern crimp, суттєво відрізняється від минулої. Так, замість дрібних та жорстких зигзагів, нині модниці віддають перевагу більшим і м'якішим хвилям.

Гофроване волосся – модна зачіска на осінь 2026 / Фото Pinterest

Цю стильну зачіску можна доволі легко повторити, наприклад, за допомогою спеціальної потрійної плойки або гофре з широкими пластинами. Перед цим важливо обов'язково нанести на волосся якісний термозахисний засіб для збереження здоров'я пасом.

Що цікаво, гофрування можна зробити і без термічного впливу. Достатньо лише заплести вологе волосся у тугі коси та зачекати до повного висихання.

Чим більше косичок ви заплетете, тим дрібнішим буде візерунок. Після розплітання обережно розчешіть пасма широким гребінцем або розділіть їх пальцями. Саме цей спосіб дозволяє отримати легкий, трендовий та максимально природний об'єм без пошкодження структури волосся.

Стильна зачіска на осінь / Фото Pinterest

Кому підходить трендове гофрування

Експерти рекомендують цю зачіску насамперед власницям тонкого волосся, якому бракує густоти. Дрібна або середня текстура миттєво створює ефект пишності на середній та великій довжині.

Для густого волосся гофрування також стане чудовим рішенням, адже воно додає зачісці легкості та рухливості. Водночас можна обробляти не всі пасма, а лише нижній шар біля коренів.

До речі, раніше ми розповідали про трендове фарбування на осінь, яке зводить з розуму усіх модниць.