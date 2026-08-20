Секрет популярности этой палитры – абсолютная гармония и визуальная легкость. Розовый – от самого нежного пудрового до насыщенного клубничного – привносит в образ женственность и нотки романтизма, а молочный или кремовый белый мягко подчеркивает силуэт и делает общий вид утонченным, пишет Vogue. В сочетании эти цвета создают нежный и стильный образ на конец лета и осень в оттенках клубники со сливками.



Как носить розовый и белый осенью / Фото с Pinterest

Как носить оттенок клубники со сливками: нежный контраст текстур

Шелковая или сатиновая юбка пудрово-розового оттенка в дуэте с уютным молочным трикотажем создает идеальный баланс между роскошью и повседневным комфортом. Чтобы образ не выглядел слишком "сладким", добавьте к нему массивную обувь или лаконичную кожаную сумку глубокого шоколадного цвета.



Как сочетать розовый и цвет сливочного масла / Фото с Pinterest

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Классический деним и акцентные детали

Обычные голубые джинсы и белая рубашка мужского кроя приобретают совершенно иное звучание, если дополнить их розовыми элементами. Акцентная сумка с пайетками, изящная обувь или розовый шарф на шее мгновенно освежают базовый городской наряд. С оттенками деталей можно играть и комбинировать так, как пожелает ваша творческая душа.



Как носить клубнику со сливками с джинсами / Фото с Pinterest

Объемные силуэты и игра форм

Для создания элегантного аутфита отдайте предпочтение объему. Нежно-розовая рубашка в сочетании с широкими белыми брюками создает архитектурный, но в то же время очень воздушный силуэт. Минималистичные босоножки и лаконичный ремень подчеркнут талию и гармонично завершат образ.



Белые джинсы оверсайз и розовая рубашка / Фото с Pinterest

Этот нежный дуэт легко адаптируется под любой гардероб, даже если вы не особо любите розовую палитру и светлые тона. Это комбо позволит вам разнообразить гардероб и освежить образы.

Чтобы вам было легче создавать разноцветные образы, воспользуйтесь правилом трех цветов.