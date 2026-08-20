Секрет популярності цієї палітри – абсолютна гармонія та візуальна легкість. Рожевий – від найніжнішого пудрового до насиченого полуничного – приносить в образ жіночність та нотки романтизму, а молочний чи кремовий білий м'яко підсвічує силует і робить загальний вигляд витонченим, пише Vogue. У поєднанні ці кольори дають ніжний та стильний образ на кінець літа та осінь у відтінках полуниці з вершками.



Як носити рожевий та білий восени / Фото з Pinterest

Як носити відтінок полуниці з вершками: ніжний контраст текстур

Шовкова або сатинова спідниця у пудрово-рожевому відтінку в дуеті з затишним молочним трикотажем створює ідеальний баланс між розкішшю та повсякденним комфортом. Щоб образ не мав занадто солодкого вигляду, додайте до нього масивне взуття або лаконічну шкіряну сумку глибокого шоколадного кольору.



Як поєднувати рожевий та колір вершкового масла / Фото з Pinterest

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Класичний денім і акцентні деталі

Звичайні блакитні джинси та біла сорочка чоловічого крою отримують зовсім інше звучання, якщо доповнити їх рожевими елементами. Акцентна сумка з паєтками, витончене взуття або рожевий шарф на шию миттєво освіжають базовий міський сет. З відтінками деталей можна гратися та комбінувати так, як ваша творча душа забажає.



Як носити полуницю з вершками з джинсами / Фото з Pinterest

Об'ємні силуети та гра форм

Для створення елегантного аутфіту віддайте перевагу об'єму. Ніжно-рожева сорочка у поєднанні з широкими білими штанами створює архітектурний, але водночас дуже повітряний силует. Мінімалістичні босоніжки та лаконічний ремінь підкреслять талію й гармонійно завершать образ.



Білі джинси оверсайз та рожева сорочка / Фото з Pinterest

Цей ніжний дует легко адаптується під будь-який гардероб, навіть якщо ви й не дуже полюбляєте рожеву палітру та світлі тони. Це комбо дозволить вам розбавити гардероб та освіжити образи.

Щоб вам було легше створювати різноколірні образи, скористайтеся правилом трьох кольорів.