Главным хитом осеннего сезона становится французская техника макияжа под названием bouche mordue (в переводе – "прикушенные" или "зацелованные губы"). Этот стиль давно стал визитной карточкой парижанок, пишет Vogue. Именно эффект "зацелованных губ" считается вершиной французского шика. Его фишка – в создании мягкого, размытого пигмента, который подчеркивает натуральный цвет губ и делает их визуально более объемными, словно после страстного поцелуя.

Маргарет Кволли с эффектом "поцелованных губ": смотрите фото

Мировые звезды, такие как Маргарет Кволли, Сэди Синк, Ева Виктор и другие, уже появлялись на публике с этими "зацелованными губами". Оттенки они выбирали разные – от нежно-коричневого до розового.

Сэди Синк с макияжем губ "bouche mordue": смотрите фото

Как воссоздать эффект "bouche mordue" дома

Главный секрет этого макияжа – легкая незавершенность и отсутствие четких линий. Для создания образа понадобится всего несколько минут:

глубокое увлажнение. Нанесите увлажняющий или питательный бальзам для губ, чтобы разгладить текстуру;

мягкое нанесение пигмента. Возьмите красную помаду или блеск и легкими движениями пальцев или подушечкой кисти нанесите цвет в центр губ;

растушуйте пигмент от центра к краям, оставляя контур губ слегка размытым;

финальный штрих. Удалите излишки салфеткой для создания естественного матового или полупрозрачного финиша.

Эффект "поцелованных губ": смотрите фото

Для еще более простого нанесения можно использовать пигментированные бальзамы, жидкие тинты или бальзамы-помады с эффектом blur, которые позволяют регулировать интенсивность оттенка в течение дня.

Чтобы ваши "поцелованные губы" держались в течение дня, воспользуйтесь интересным бьюти-хаком от визажистов.