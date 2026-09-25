Головним хітом осіннього сезону стає французька техніка макіяжу під назвою bouche mordue (у перекладі – "прикушені" або "заціловані губи"). Цей стиль давно став візитівкою парижанок, пише Vogue. Саме ефект "зацілованих губ" вважається вершиною французького шику. Його фішка – у створенні м'якого, розмитого пігменту, який підкреслює натуральний колір губ і робить їх візуально об'ємнішими, ніби після пристрасного поцілунку.

Маргарет Кволлі з ефектом зацілованих губ: дивіться фото

Світові зірки, такі як Марґарет Кволлі, Седі Сінк, Єва Віктор та інші вже виходили на публіку з цими зацілованими губами. Відтінки вони обирали різні – від ніжно-коричневого до рожевого.

Седі Сінк з макіяжем губ bouche mordue: дивіться фото

Як відтворити ефект bouche mordue вдома

Головний секрет цього макіяжу – легка незавершеність та відсутність чітких ліній. Для створення образу знадобиться всього кілька хвилин:

глибоке зволоження. Нанесіть зволожувальний або поживний бальзам для губ, щоб розгладити текстуру;

м'яке нанесення пігменту. Візьміть червону помаду чи блиск й легкими рухами пальців або подушечкою пензля нанесіть колір у центр губ;

розтушуйте пігмент від центру до периферії, залишаючи контур губ злегка розмитим;

фінальний штрих. Приберіть надлишки серветкою для створення природного матового або напівпрозорого фінішу.

Ефект зацілованих губ: дивіться фото

Для ще простішого виконання можна використовувати пігментовані бальзами, рідкі тінти або бальзами-помади з ефектом blur, які дають змогу регулювати інтенсивність відтінку протягом дня.

Щоб ваші "заціловані губи" трималися протягом дня, ловіть цікавий б’юті-хак від візажистів.