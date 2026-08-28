Если вы привыкли носить платок только на шее или на сумке, самое время попробовать что-то новое. Модное издание ELLE собрало четыре стильных и простых способа ношения платка, которые легко повторить.

Так, один из самых простых и эффектных вариантов – повязать платок на голову. На улицах Копенгагена модницы продемонстрировали различные способы: маленькие платки завязывали под волосами, как бандану, а большие шелковые модели обрамляли лицо. Такой аксессуар особенно удачно смотрится с простыми повседневными вещами – рубашками, майками и широкими брюками.

Как носить платок на голове / Фото с Pinterest

Как стильно носить платок на голове / Фото с Pinterest

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Классический вариант, который снова возвращается в тренды, – платок на шее. Здесь также можно экспериментировать: завязать его плотно, оставить длинные концы или просто небрежно перекинуть вокруг шеи.

Как носить платок вокруг шеи / Фото с Pinterest

Кроме того, в этом сезоне большой платок можно использовать вместо пояса. Его завязывают на талии поверх брюк, юбки или даже верхней одежды. Лучше всего смотрятся асимметричные варианты, которые добавляют образу интересную деталь, но не делают его слишком сложным.

Например, черный платок с бахромой прекрасно дополняет белый топ и брюки. Такой простой прием делает монохромный образ более интересным.

Образ с платком / Фото с инстаграма Rachel Jones

Еще один более смелый вариант – носить большой платок поверх брюк на бедрах, создавая эффект мини-юбки.



Как стильно носить платок / Фото с Pinterest

Именно так ее стилизовали гости Копенгагенской недели моды, сочетая модели с кружевом и бахромой с брюками, объемными блузами и топами. Такой способ хорошо вписывается в тренд на многослойность и позволяет по-новому использовать вещи, которые уже есть в вашем гардеробе.

Кстати, не менее важным акцентом в осеннем образе остается сумка. Недавно Гвинет Пэлтроу продемонстрировала универсальную модель, сочетающую в себе стиль и практичность.