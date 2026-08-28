Якщо ви звикли носити хустинку лише на шиї або сумці, саме час спробувати щось нове. Модне видання ELLE зібрало чотири стильні та прості способи носіння хустинки, які легко повторити.

Так, один із найпростіших і найефектніших варіантів – пов'язати хустину на голову. На вулицях Копенгагена модниці показали різні способи: маленькі хустинки зав'язували під волоссям, як бандану, а великі шовкові моделі обрамляли обличчя. Такий аксесуар особливо вдало виглядає з простими повсякденними речами – сорочками, майками та широкими штанами.

Як носити хустину на голові / Фото з Pinterest

Як стильно носити хустину на голові / Фото з Pinterest

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Класичний варіант, який знову повертається у тренди, – хустина на шиї. Тут також можна експериментувати: зав'язати її щільно, залишити довгі кінці або просто недбало перекинути навколо шиї.

Як носити хустину навколо шиї / Фото з Pinterest

Крім того, велику хустинку цього сезону можна використовувати замість пояса. Її зав'язують на талії поверх штанів, спідниці або навіть верхнього одягу. Найкраще працюють асиметричні варіанти, які додають образу цікавої деталі, але не роблять його надто складним.

Наприклад, чорна сідниця з бахромою чудово доповнює білий топ і штани. Такий простий прийом робить монохромний образ цікавішим.

Образ з хустиною / Фото з інстаграм-сторінки Rachel Jones

Ще один сміливіший варіант – носити велику хустинку поверх штанів на стегнах, створюючи ефект мініспідниці.

Як зав'язати хустину як мініспідницю / Приклад з Pinterest

Саме так її стилізували гості Копенгагенського тижня моди, поєднуючи моделі з мереживом і бахромою зі штанами, об'ємними блузами та топами. Такий спосіб добре вписується у тренд на багатошаровість і дозволяє по-новому використовувати речі, які вже є у вашому гардеробі.

До речі, не менш важливим акцентом в осінньому образі залишається сумка. Нещодавно Гвінет Пелтроу показала універсальну модель, яка поєднує стиль і практичність.