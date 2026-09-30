В моду возвращаются максимально приятные на ощупь материалы и традиционные уютные мотивы. От фактурного меха до невесомого кашемира – ловите 4 главных осенних хита, которые не только согреют в прохладные дни, но и станут основой стильных образов.

Пушистая жилетка

Очень классные образы можно создать с помощью пушистой (например, под барашка) жилетки. Выбирайте глубокие насыщенные цвета, которые станут акцентом в вашем образе: оливковый, бордовый, темно-синий, персиковый.



Пушистая жилетка на осень / Фото Ro and Zo

Вязаные вещи в клетку

Возвращение к традициям особенно ярко прослеживается в этом сезоне. Вязаные объемные свитера, кофты, гольфы с принтом в виде классической клетки сейчас как никогда в моде.



Вязаная кофта в клетку с коротким рукавом / Фото Marks & Spencer

Свитеры из кашемира

Одежда из этого теплого натурального волокна очень приятна на ощупь и элегантна на вид. В вашем осенне-зимнем гардеробе обязательно должен быть свитер из кашемира приятного нейтрального цвета, который можно будет сочетать с джинсами или штанами.



Кашемировый свитер на осень и зиму / Фото & Other Stories

Мягкая куртка с высоким воротником

Отличная альтернатива верхней одежде для теплого периода осени. Плюшевые куртки можно сочетать не только с джинсами или штанами, но и надевать поверх платьев или комбинировать с юбками. Добавьте обувь на толстой подошве, чтобы сбалансировать образ.



Плюшевая куртка с принтом под оленя / Фото Next

Кстати, принт под оленя неожиданно вернулся в тренды, вытеснив популярные анималистические рисунки.