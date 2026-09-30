В моду повертаються максимально приємні на дотик матеріали та традиційні затишні мотиви. Від фактурного хутра до невагомого кашеміру – ловіть 4 головні осінні хіти, які не лише зігріють у прохолодні дні, а й стануть основою стильних аутфітів.

Пухнаста жилетка

Дуже класні образи можна створити з пухнастою (наприклад, під баранчика) жилеткою. Обирайте глибокі насичені кольори, які стануть акцентом у вашому образі: оливковий, бардовий, темно-синій, персиковий.



Пухнаста жилетка на осінь / Фото Ro and Zo

В'язані речі у клітинку

Повернення до традицій особливо яскраво прослідковується цього сезону. В'язані об'ємні светри, кофти, гольфи з принтом у вигляді класичної клітинки зараз як ніколи в моді.



В'язана кофтина у клітинку з коротким рукавом / Фото Marks & Spencer

Светри з кашеміру

Одяг з цього теплого натурального волокна є дуже приємним на дотик та елегантним на вигляд. У вашому осінньо-зимовому гардеробі обов'язково має бути светрик з кашеміру приємного нейтрального кольору, який можна буде поєднувати з джинсами чи штанами.



Кашеміровий светр на осінь та зиму / Фото & Other Stories

М'яка куртка з високим коміром

Класна альтернатива верхньому одягу на теплий період осені. Плюшеві куртки можна поєднувати не тільки з джинсами чи штанами, а й одягати поверх суконь чи комбінувати зі спідницями. Додайте взуття на грубій підошві, щоб збалансувати аутфіт.



Плюшева куртка з принтом під оленя / Фото Next

До речі, принт під оленя неочікувано повернувся у тренди, витіснивши популярні анімалістичні малюнки.