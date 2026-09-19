С возрастом волосы меняют не только свой пигмент, но и структуру. Они становятся более сухими и жесткими, почему это отмечают эксперты издания Interia Kobieta. Это происходит из-за потери меланина, защищающего от ультрафиолета, и уменьшения выработки естественного себума.

Почему седина требует особого внимания

Ультрафиолет быстрее разрушает структуру седых волос, лишая их влаги. Из-за этого локоны становятся ломкими, шероховатыми и хуже поддаются укладке.

Кроме того, с возрастом волосяные луковицы вырабатывают меньше кожного сала. Без этого естественного защитного барьера пряди легко пересушиваются и теряют эластичность.

Как ухаживать за седыми волосами / Фото Pinterest

Как сделать седые волосы мягче и шелковистее

Прежде всего, седые волосы следует защищать от солнца и высоких температур. Перед сушкой или укладкой наносите термозащитное средство, выбирайте продукты с UV-фильтрами и, по возможности, сушите волосы более прохладным воздухом.

Во время мытья не нужно сильно тереть пряди по всей длине. Шампунь предназначен в первую очередь для кожи головы, поэтому мягко массируйте именно ее, а пена очистит волосы при смывании.

После каждого мытья используйте кондиционер, чтобы волосы оставались увлажненными и легче расчесывались. Один-два раза в неделю можно наносить восстанавливающую маску, а сухие кончики дополнительно защищать несколькими каплями масла.

Важно также обращать внимание на состав средств. Седым волосам хорошо подходит уход с глицерином и пантенолом, которые помогают удерживать влагу. В то же время агрессивных сульфатов лучше избегать, а средства с большим количеством белков использовать осторожно, так как их избыток может сделать пряди жесткими.

Советы по уходу для женщин старше 40 лет / Фото Pinterest

Если волосы приобретают желтоватый оттенок из-за жесткой воды, солнца или других внешних факторов, время от времени пользуйтесь шампунем с фиолетовым пигментом. Он поможет освежить цвет и убрать нежелательную желтизну.

Здоровый сон, достаточное количество воды и сбалансированное питание также положительно повлияют на состояние вашей прически.

Кстати, на днях наша редакция рассказывала о том, как подстричься после 60, чтобы волосы казались гуще.