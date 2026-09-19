З віком волосся змінює не лише свій пігмент, а й структуру. Воно стає сухішим та жорсткішим, про що зазначають експерти видання Interia Kobieta. Це відбувається через втрату меланіну, який захищає від ультрафіолету, та зменшення вироблення природного себуму.

Чому сивина потребує особливої уваги

Ультрафіолет швидше руйнує структуру сивого волосся, позбавляючи його вологи. Через це локони стають ламкими, шорсткими та важче піддаються укладанню.

Крім того, волосяні цибулини з віком продукують менше шкірного сала. Без цього природного захисного бар'єра пасма легко пересушуються й втрачають еластичність.

Як доглядати за сивиною / Фото Pinterest

Як зробити сиве волосся м'якшим і шовковистішим

Насамперед сиве волосся варто захищати від сонця й високих температур. Перед сушінням або укладанням наносьте термозахисний засіб, обирайте продукти з UV-фільтрами та за можливості сушіть волосся прохолоднішим повітрям.

Під час миття не потрібно сильно терти пасма по всій довжині. Шампунь призначений передусім для шкіри голови, тому м'яко масажуйте саме її, а піна очистить волосся під час змивання.

Після кожного миття використовуйте кондиціонер, щоб волосся залишалося зволоженим і легше розчісувалося. Один-два рази на тиждень можна наносити відновлювальну маску, а сухі кінчики додатково захищати кількома краплями олії.

Важливо також звертати увагу на склад засобів. Сивому волоссю добре підходить догляд із гліцерином і пантенолом, які допомагають утримувати вологу. Водночас агресивних сульфатів краще уникати, а засоби з великою кількістю білків використовувати обережно, бо їхній надлишок може зробити пасма жорсткими.

Б'юті-поради для жінок за 40 років / Фото Pinterest

Якщо волосся набуває жовтуватого відтінку через жорстку воду, сонце або інші зовнішні чинники, час від часу користуйтеся шампунем з фіолетовим пігментом. Він допоможе освіжити колір і прибрати небажану жовтизну.

Здоровий сон, достатня кількість води й збалансоване харчування також позитивно вплинуть на стан вашої зачіски.

До речі, днями наша редакція розповідала про те, як підстригтися після 60, щоб волосся здавалося густішим.