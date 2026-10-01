В новом сезоне бьюти-эксперты издания Myself обращают внимание на тренд под названием Aussie Slick Back, который стремительно покоряет инфлюенсерок в инстаграме и TikTok. Эта укладка стала идеальным компромиссом между строгим гладким пучком и свободными прядями, развевающимися на ветру. Она прекрасно подходит как для повседневных дел, так и для особых вечерних выходов.

Что такое Aussie Slick Back

Aussie Slick Back – современная интерпретация классического гладкого стиля. Главная фишка этого образа заключается в легком объеме на макушке, который придает прическе мягкость. Благодаря этому лицо выглядит открытым, а весь образ остается естественным.

Влажный и ветреный осенний воздух нередко портит даже самую тщательную укладку. Aussie Slick Back легко решает эту проблему, ведь передние пряди надежно зафиксированы и не падают на лицо.

Кроме того, прическа гармонично сочетается с осенним гардеробом. Она создает роскошный контраст с уютными свитерами оверсайз, классическими тренчами, кожаными куртками и блейзерами.

Трендовая прическа Aussie Slick Back / Фото из инстаграма Christian Wood

Чтобы повторить эту прическу, следует выполнить следующие шаги:

Начинайте укладку на сухих волосах, чтобы избежать их ломкости и лучше контролировать процесс.

Распределите небольшое количество легкого стайлинг-крема или геля от корней до середины длины. Важно не переборщить, чтобы прическа оставалась подвижной.

Оставьте передние пряди или челку отдельно, а остальные волосы зачешите мягкой щеткой к затылку и соберите в хвост.

Перед окончательной фиксацией хвоста слегка потяните волосы на макушке вверх, чтобы создать объем.

Аккуратно зачешите назад передние пряди и зафиксируйте прическу легким лаком, который не склеивает волосы.

Что интересно, такая прическа абсолютно универсальна и подходит для любого типа волос. Тонким волосам она придает желаемый объем у корней, а густым – помогает создать четкую структуру.

Если ваши волосы очень тонкие, бьюти-эксперты советуют предварительно воспользоваться текстурирующим спреем или пудрой для объема.

Ранее мы уже рассказывали о самой элегантной прическе осени, которая подходит к разным типам лица.