У новому сезоні б'юті-експерти видання Myself звертають увагу на тренд під назвою Aussie Slick Back, який стрімко підкорює інфлюєнсерок в інстаграмі та тіктоці. Ця укладка стала ідеальним компромісом між суворим гладким пучком та вільними пасмами, що розлітаються від вітру. Вона чудово пасує як для щоденних справ, так і для особливих вечірніх виходів.

Що таке Aussie Slick Back

Aussie Slick Back – сучасна інтерпретація класичного гладкого стилю. Головна фішка цього образу полягає у легкому об'ємі на верхівці, який додає зачісці м'якості. Завдяки цьому обличчя виглядає відкритим, а весь образ залишається природним.

Вогке та вітряне осіннє повітря нерідко псує навіть найретельнішу укладку. Aussie Slick Back легко розв'язує цю проблему, адже передні пасма надійно зафіксовані й не падають на обличчя.

Крім того, зачіска гармонійно поєднується з осіннім гардеробом. Вона створює розкішний контраст із затишними оверсайз-светрами, класичними тренчами, шкіряними куртками та блейзерами.

Трендова зачіска Aussie Slick Back / Фото з інстаграму Christian Wood

Щоб повторити цю зачіску, варто дотримуватися таких кроків:

Починайте укладку на сухому волоссі, щоб уникнути його ламкості та краще контролювати процес.

Розподіліть невелику кількість легкого стайлінг-крему або гелю від коренів до середини довжини. Важливо не переборщити, щоб зачіска залишалася рухливою.

Залиште передні пасма або чубчик окремо, а решту волосся зачешіть м'якою щіткою до потилиці та зберіть у хвіст.

Перед остаточною фіксацією хвоста злегка потягніть волосся на верхівці вгору для створення об'єму.

Акуратно зачешіть назад передні пасма та зафіксуйте зачіску легким лаком, який не склеює волосся.

Що цікаво, така зачіска є абсолютно універсальною і пасує для будь-якої структури волосся. Тонкому волоссю вона додає бажаного об'єму біля коренів, а густому – допомагає надати чіткої структури.

Якщо ваше волосся дуже тонке, б'юті-експерти радять попередньо скористатися текстурувальним спреєм або пудрою для об'єму.

Раніше ми вже розповідали про найелегантнішу зачіску осені, яка пасує різним типам обличчя.