У новому сезоні б'юті-експерти видання Myself звертають увагу на тренд під назвою Aussie Slick Back, який стрімко підкорює інфлюєнсерок в інстаграмі та тіктоці. Ця укладка стала ідеальним компромісом між суворим гладким пучком та вільними пасмами, що розлітаються від вітру. Вона чудово пасує як для щоденних справ, так і для особливих вечірніх виходів.
Що таке Aussie Slick Back
Aussie Slick Back – сучасна інтерпретація класичного гладкого стилю. Головна фішка цього образу полягає у легкому об'ємі на верхівці, який додає зачісці м'якості. Завдяки цьому обличчя виглядає відкритим, а весь образ залишається природним.
Вогке та вітряне осіннє повітря нерідко псує навіть найретельнішу укладку. Aussie Slick Back легко розв'язує цю проблему, адже передні пасма надійно зафіксовані й не падають на обличчя.
Крім того, зачіска гармонійно поєднується з осіннім гардеробом. Вона створює розкішний контраст із затишними оверсайз-светрами, класичними тренчами, шкіряними куртками та блейзерами.
Трендова зачіска Aussie Slick Back / Фото з інстаграму Christian Wood
Щоб повторити цю зачіску, варто дотримуватися таких кроків:
- Починайте укладку на сухому волоссі, щоб уникнути його ламкості та краще контролювати процес.
- Розподіліть невелику кількість легкого стайлінг-крему або гелю від коренів до середини довжини. Важливо не переборщити, щоб зачіска залишалася рухливою.
- Залиште передні пасма або чубчик окремо, а решту волосся зачешіть м'якою щіткою до потилиці та зберіть у хвіст.
- Перед остаточною фіксацією хвоста злегка потягніть волосся на верхівці вгору для створення об'єму.
- Акуратно зачешіть назад передні пасма та зафіксуйте зачіску легким лаком, який не склеює волосся.
Що цікаво, така зачіска є абсолютно універсальною і пасує для будь-якої структури волосся. Тонкому волоссю вона додає бажаного об'єму біля коренів, а густому – допомагає надати чіткої структури.
Якщо ваше волосся дуже тонке, б'юті-експерти радять попередньо скористатися текстурувальним спреєм або пудрою для об'єму.
Раніше ми вже розповідали про найелегантнішу зачіску осені, яка пасує різним типам обличчя.