Основой стильного образа Татьяны Решетняк стали плотные ярко-красные колготки, которые она дополнила элегантными мюлями на прозрачных каблуках. Верхней частью наряда стал укороченный приталенный жакет с выразительным тиснением под кожу рептилии (рельефный крокодиловый принт) в благородном оливково-золотистом оттенке. Контраст глубокого зеленого и насыщенного красного создал выразительный, но в то же время сбалансированный модный дуэт.



TAYANNA в красных колготках и жакете под рептилию / Фото из инстаграма звезды

Цветные колготки – это главный тренд этого сезона, который позволяет мгновенно освежить любой ваш образ. Красный цвет здесь выступает в роли самодостаточного акцента, придающего динамику.

Секрет стилизации заключается в игре противоположностей: их стоит сочетать с лаконичным или, наоборот, фактурным верхом нейтральных или смежных оттенков (коричневым, оливковым, серым или темно-синим). Цветные колготки становятся той самой изюминкой, которая превращает повседневный образ в наряд с модного подиума.



Как стильно носить красные колготки / Фото из инстаграма Wendy Drago

Не меньшего внимания заслуживает и жакет с тиснением под кожу крокодила. Фактурная кожа и анималистические рельефы придают наряду статусности, блеска и делают его визуально дорогим.

Главная фишка такого жакета – его универсальность: он одинаково стильно сочетается как с цветными колготками и акцентными юбками, так и с классическими широкими штанами, платьями-комбинациями или базовыми темно-синими джинсами прямого кроя.

Кстати, в зеленом цвете в моду вернулась еще одна интересная фактура – замшевые вещи.