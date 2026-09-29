Основою стильного аутфіту Тетяни Решетняк стали щільні яскраво-червоні колготи, які вона доповнила елегантними мюлями на прозорих підборах. Верхньою частиною аутфіту виступив укорочений приталений жакет із виразним тисненням під шкіру рептилії (рельєфний крокодилячий принт) у шляхетному оливково-золотавому відтінку. Контраст глибокого зеленого та насиченого червоного створив виразний, але водночас збалансований модний дует.



TAYANNA у червоних колготах та жакеті під рептилію / Фото з інстаграму зірки

Кольорові колготи – це головний тренд цього сезону, який дозволяє миттєво освіжити будь-який ваш образ. Червоний колір тут виступає в ролі самодостатнього акценту, який додає динаміки.

Секрет стилізації полягає у грі протилежностей: їх варто поєднувати з лаконічним або, навпаки, фактурним верхом нейтральних чи суміжних відтінків (коричневим, оливковим, сірим або темно-синім). Кольорові колготи стають тією самою родзинкою, яка перетворює повсякденний образ на вихід із модного подіуму.



Як стильно носити червоні колготи / Фото з інстаграму Wendy Drago

Не меншої уваги заслуговує й жакет із тисненням під шкіру крокодила. Фактурна шкіра та анімалістичні рельєфи додають вбранню статусності, лоску та роблять його візуально дорогим.

Головна фішка такого жакета – його універсальність: він однаково стильно поєднується як із кольоровими колготами та акцентними спідницями, так і з класичними широкими штанами, сукнями-комбінаціями або базовими темно-синіми джинсами прямого крою.

До речі, у зеленому кольорі в моді повернулася ще одна цікава фактура – замшеві речі.