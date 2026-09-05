В новом сезоне визажисты и стилисты предлагают красиво и эстетично попрощаться с теплыми солнечными днями с помощью изысканного тренда – устричного маникюра, пишет Marie Claire.

Этот дизайн вдохновлен природной красотой океана, переливами ракушек и нежным сиянием жемчуга. Он идеально подходит для завершения лета, ведь гармонично сочетает свежесть морской тематики с плавным переходом к сдержанной и уютной осенней палитре.

Что такое устричный маникюр и почему он покоряет интернет

Главная фишка этого маникюра – сочетание перламутрового, полупрозрачного молочно-серого или серебристого лака с изысканными фактурными деталями. Мастера создают скульптурные объемные полоски с помощью прозрачного геля, которые имитируют рельеф настоящей устричной ракушки.



Маникюр с эффектом устриц / фото из инстаграма

Для более лаконичного варианта достаточно выбрать нежное сияющее покрытие с эффектом втирки, которое под лучами солнца играет оттенками от нежно-розового до опалового. Если же вы стремитесь к максимальному эффекту, один или несколько ногтей можно украсить объемным дизайном или микрожемчужиной в центре.



Маникюр с эффектом устрицы / фото из инстаграма

Как воплотить тренд и с чем его носить

Большой плюс устричного маникюра заключается в его универсальности и адаптивности к любому гардеробу. Светлая нежная гамма визуально удлиняет пальцы и создает эффект ухоженных рук без лишних усилий, что присуще эстетике old money.

Лаконичный перламутровый вариант подойдет абсолютно ко всем нарядам – от непринужденных льняных костюмов и легких летних платьев до базовых джинсов с белой рубашкой оверсайз. Для вечерних выходов или рабочих встреч в офисе такой дизайн станет сдержанным, но очень элегантным акцентом.



Перламутровый маникюр / фото из инстаграма

Если вы выбираете более выразительный скульптурный дизайн с хромированными элементами или 3D-деталями, сочетайте его с минималистичной одеждой монохромных оттенков. Это позволит маникюру выступать в роли самостоятельного изысканного аксессуара, который привлекает внимание и расставляет нужные акценты.

Практические советы для идеального покрытия

Если вы планируете повторить этот маникюр в салоне, попросите мастера использовать полупрозрачную молочную или дымчато-серую базу. Для придания глубины прекрасно подойдет мелкий хромовый пигмент для втирания или сияющий топ с розовым переливом.

Для тех, кто не готов делать скульптурный рельеф на всех десяти ногтях, отличным решением станет акцентный дизайн только на нескольких пальцах. Это сохранит легкость покрытия и в то же время придаст ему нужную изюминку.

Также напоминаем, что ухоженные руки прекрасно дополняет стильный педикюр. Чтобы создать идеальную гармоничную пару покрытий на руках и ногах, обратите внимание на модные и неожиданные цвета педикюра на осень, среди которых карамельно-шоколадный, глубокий деним и оливковый.