У новому сезоні б'юті-майстри та стилісти пропонують красиво й естетично попрощатися з теплими сонячними днями за допомогою вишуканого тренду – устричного манікюру, пише Marie Claire.

Цей дизайн натхненний природною красою океану, переливами мушель та ніжним сяйвом перлин. Він ідеально підходить для завершення літа, адже гармонійно поєднує свіжість морської тематики із легким переходом до стриманої та затишної осінньої палітри.

Що таке устричний манікюр та чому він підкорює мережу

Головна фішка цього манікюру – поєднання перламутрового, напівпрозорого молочно-сірого або сріблястого лаку із вишуканими фактурними деталями. Майстри створюють скульптурні об'ємні смужки за допомогою прозорого гелю, які імітують рельєф справжньої устричної мушлі.



Манікюр з ефектом устриць / фото з інстаграму

Для більш лаконічного варіанта достатньо обрати ніжне сяйливе покриття з ефектом втирки, яке під променями сонця грає відтінками від ніжно-рожевого до опалового. Якщо ж ви прагнете максимального ефекту, один або кілька нігтів можна прикрасити об'ємним дизайном чи мікроперлиною у центрі.



Манікюр з ефектом устриці / фото з інстаграму

Як втілити тренд та з чим його носити

Великий плюс устричного манікюру полягає у його універсальності та адаптивності під будь-який гардероб. Світла ніжна гама візуально видовжує пальці й створює ефект доглянутих рук без зайвих зусиль, що притаманно естетиці old money.

Лаконічний перламутровий варіант пасуватиме абсолютно до всіх аутфітів – від розслаблених лляних костюмів і легких літніх суконь до базових джинсів із білою оверсайз-сорочкою. Для вечірніх виходів чи робочих зустрічей в офісі такий дизайн стане стриманим, але дуже елегантним акцентом.



Перламутровий манікюр / фото з інстаграму

Якщо ви обираєте більш виразний скульптурний дизайн із хромованими елементами або 3D-деталями, комбінуйте його з мінімалістичним одягом монохромних відтінків. Це дозволить манікюру виступати в ролі самостійного вишуканого аксесуара, який привертає увагу та розставляє потрібні акценти.

Практичні поради для ідеального покриття

Якщо ви плануєте повторити цей манікюр у салоні, попросіть майстра використовувати напівпрозору молочну або димчасто-сіру базу. Для додання глибини чудово підійде дрібний хромовий пігмент втирки або сяйнистий топ із рожевим переливом.

Для тих, хто не готовий робити скульптурний рельєф на всіх десяти нігтях, чудовим рішенням стане акцентний дизайн лише на декількох пальцях. Це збереже легкість покриття і водночас додасть йому потрібної родзинки.

Також нагадуємо, що доглянуті руки чудово доповнює стильний педикюр. Щоб створити ідеальну гармонійну пару покриттів на руках і ногах, зверніть увагу на модні та неочікувані кольори педикюру на осінь, серед яких карамельно-шоколадний, глибокий денім та оливковий.