Звездные стилисты Демитрис Джаннетос и Кади Ли убеждены: главное правило – работать с сединой, а не против нее. Как пишет Harpers Bazaar, с этим отлично справляется мелирование. Да-да, то самое мелирование, которое было в моде в начале 2000-х. Этот прием окрашивания создает мягкий переход, благодаря чему отросшие седые волосы выглядят гармонично.

Техники мелирования, которые помогут скрыть седину

Оказывается, существует несколько разных техник мелирования. Среди них и есть те, которые способны скрыть седину. Звездный стилист Демитрис Джаннетос предлагает использовать мелкое, едва заметное мелирование. Его еще называют Babylights (бейбилайтс).

Как это работает: тонкие пряди создают мягкий переход между натуральным цветом и сединой. Их располагают у лица и на макушке. Благодаря этому отрастание корней практически незаметно.

Обратите внимание, что большие, широкие пряди (chunky highlights) наоборот подчеркивают контраст и делают седину еще более заметной. Мелкие пряди маскируют ее со всех сторон. Именно эту технику Джаннетос использовал для Пенелопы Крус, смешав светлые оттенки с ее темным натуральным цветом.



Мелирование Пенелопы Крус / фото из инстаграммы

Также существует техника камуфлирования седины или Gray Blending. По словам колористки Кади Ли, седина никогда не растет сплошным блоком, поэтому и покраска должна повторять ее естественный узор. Пряди должны быть едва заметными у корней и становиться более выразительными к кончикам.

Стилисты делают акцент на зоны: седина быстрее всего появляется на проборе, висках и макушке. Именно там колористы делают мягкие светлые акценты с помощью техники балаяж. Мы не знаем, есть ли у Виктории Бекхэм седина, но ее стилисты часто пользуются этой техникой.



Прическа Виктории Бекхэм / фото из инстаграммы

Также специалисты советуют учитывать базовый оттенок. Универсальной формулы для седины нет – подход зависит от вашего основного цвета:

для блондинок: маскировать седину самое простое. Выбирайте холодные и нейтральные тона: бежевый, шампань или кремовый оттенок;

для брюнеток: из-за сильного контраста только светлых прядей будет недостаточно. Кади Ли советует добавлять темное мелирование (lowlights) пепельно-коричневых оттенков, чтобы седине было с чем сливаться.

Кстати, в отличие от окраски всех волос, требующих коррекции каждые 4 – 6 недель, мелирование растет очень плавно. Кади советует коррекцию раз в 8 – 12 недель, чтобы не пересушивать зрелые волосы.

Но освежить и омолодить образ можно не только благодаря покраске, а и подбору стильной и удачной стрижки.