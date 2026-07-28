Зіркові стилісти Демітріс Джаннетос та Каді Лі переконані: головне правило – працювати із сивиною, а не проти неї. Як пише Harpers Bazaar, з цим відмінно справляється мелірування. Так-так, те саме мелірування, яке було в моді на початку 2000-х. Цей прийом фарбування створює м'який перехід, завдяки чому відросле сиве волосся має гармонійний вигляд.

Техніки мелірування, які допоможуть приховати сивину

Виявляється, існує декілька різних технік мелірування. Серед них і є ті, які здатні приховати сивину. Зірковий стиліст Демітріс Джаннетос пропонує використовувати дрібне, ледь помітне мелірування. Його ще називають Babylights (бейбілайтс).

Як це працює: тонкі пасма створюють м'який перехід між натуральним кольором та сивиною. Їх розташовують біля обличчя та на маківці. Завдяки цьому відростання коріння практично непомітне.

Зверніть увагу, що великі, широкі пасма (chunky highlights) навпаки підкреслюють контраст і роблять сивину ще помітнішою. Дрібні ж пасма маскують її з усіх боків. Саме цю техніку Джаннетос використав для Пенелопи Крус, змішавши світлі відтінки з її натуральним темним кольором.



Мелірування Пенелопи Крус / фото з інстаграму

Також існує техніка камуфлювання сивини або Gray Blending. За словами колористки Каді Лі, сивина ніколи не росте суцільним блоком, тому й фарбування має повторювати її природний візерунок. Пасма мають бути ледь помітними біля коренів і ставати виразнішими до кінчиків.

Стилісти роблять акцент на зони: сивина найшвидше з'являється на проділі, скронях та маківці. Саме туди колористи додають м'які світлі акценти за допомогою техніки балаяж. Ми не знаємо, чи є у Вікторії Бекхем сивина, але її стилісти часто користуються цією технікою.



Зачіска Вікторії Бекхем / фото з інстаграму

Також спеціалісти радять ураховувати базовий відтінок. Універсальної формули для сивини немає – підхід залежить від вашого основного кольору:

для блондинок: маскувати сивину найпростіше. Обирайте холодні та нейтральні тони: бежевий, шампань або кремовий відтінок;

для брюнеток: через сильний контраст лише світлих пасом буде недостатньо. Каді Лі радить додавати темне мелірування (lowlights) попелясто-коричневих відтінків, щоб сивині було з чим зливатися.

До речі, на відміну від фарбування усього волосся, яке вимагає корекції кожні 4 – 6 тижнів, мелірування росте дуже плавно. Каді радить робити корекцію раз на 8 – 12 тижнів, щоб не пересушувати зріле волосся.

Але освіжити та омолодити образ можна не тільки завдяки фарбуванню, а й завдяки підбору стильної та вдалої стрижки.