Скорочення штату на роботі: у яких випадках звільнення можна оскаржити
- Звільнення з роботи через скорочення штату є правомірним лише за умови, що роботодавець діє в межах закону.
- Роботодавець має довести реальну потребу в скороченні та обґрунтувати рішення про звільнення конкретних працівників.
Звільнення працівника через скорочення штату є правомірним лише тоді, коли роботодавець діє строго в межах закону. Для цього він має довести реальну потребу в скороченні та належним чином обґрунтувати рішення про припинення трудових відносин із конкретними працівниками.
Коли роботодавець може звільнити або скоротити працівника?
Роботодавець має право звільнити працівника лише тоді, коли працівника неможливо перевести на іншу посаду за його згодою, пише 24 Канал із посиланням на частину 2 статті 40 Кодексу законів про працю України.
Інший важливий фактор, при цьому на підприємстві повинні відбуватися реальні зміни: ліквідація, реорганізація, банкрутство, перепрофілювання або зменшення штату.
Важливо! Роботодавець зобов’язаний підтвердити його необхідність та чітко дотриматися процедури, інакше звільнення може бути визнане незаконним.
Які кроки має зробити роботодавець при звільненні працівника?
Щоб таке звільнення відповідало вимогам закону, роботодавець повинен дотриматися чітко визначеної процедури. Зокрема, він має:
- обґрунтувати потребу у скороченні;
- затвердити новий штатний розпис без посад, які ліквідовують;
- врахувати переважне право окремих працівників залишитися на роботі;
- письмово й персонально попередити працівника про звільнення щонайменше за два місяці (ст. 492 КЗпП);
- запропонувати всі наявні вакансії на підприємстві;
- повідомити службу зайнятості про заплановане вивільнення (ст. 492 КЗпП);
- отримати згоду профспілки (якщо вона є);
- після завершення двомісячного строку видати наказ про звільнення.
У день звільнення роботодавець зобов’язаний повністю розрахуватися з працівником, про це згадується у ст. 44 КЗпП. А саме: виплатити зарплату, вихідну допомогу (не менше середньомісячного заробітку), компенсацію за невикористану відпустку, а також видати трудову книжку й копію наказу.
Важливо! Про всі нараховані суми працівника мають повідомити письмово.
Коли та в які строки можна оскаржити звільнення через скорочення?
Якщо працівник вважає звільнення незаконним, зволікати не варто. Закон відводить лише один місяць на звернення до суду. Відлік починається з моменту отримання наказу про звільнення або трудової книжки.
Зауважте! Якщо цей строк пропущено без поважних причин, суд може відмовити у розгляді справи.
При цьому, найпоширеніша причина звернення до суду це порушення процедури скорочення. Також підставою для позову стає відсутність згоди профспілки чи невиплата всіх належних коштів у день звільнення.
Довідково: У суді працівник має право вимагати відновлення на роботі, виплати середнього заробітку за період вимушеного прогулу, а за наявності підстав також компенсації моральної шкоди.
Чи можуть звільнити пенсіонера через вік?
Законодавство України прямо забороняє звільнення працівника лише з огляду на його вік. Сам по собі вік не може бути підставою для припинення трудових відносин та не звільняє роботодавця від обов’язку дотримуватися загальних норм трудового права.
Водночас звільнення можливе на загальних підставах, визначених Кодексом законів про працю України. Йдеться, зокрема, про випадки, передбачені статтями 40 та 41 КЗпП: зміни в організації роботи, скорочення штату, невиконання трудових обов’язків, грубі порушення дисципліни чи інші законні причини.