Вистрибувати з буса ТЦК не варто: що робити, якщо "бусифікували" попри хворобу чи відстрочку
- Адвокат Руслан Ружицький пояснив, що людині, яку неправомірно мобілізували, слід оскаржити це рішення в суді.
- Незаконне мобілізування можна оскаржити, якщо людина непридатна за станом здоров'я, мала відстрочку або бронювання.
Людині, яку везуть на полігон, не варто намагатися "врятуватися" втечею, бо це буде розцінюватися як самовільне залишення частини. Якщо ж мобілізація проведена незаконно, то людина може оскаржити висновок ВЛК в суді.
Адвокат Руслан Ружицький пояснив 24 Каналу, що суди іноді скасовують накази про мобілізацію, хоча сучасна практика дещо ускладнена.
Що робити якщо мобілізували незаконно?
Якщо вже везуть на полігон, то краще вже нічого не робити. Якщо вискочити з буса – це вже вважатиметься СЗЧ. Як адвокат, можу сказати, що людина отримує можливість маневрів, обґрунтувавши причину, чому її не варто туди везти,
– сказав Ружицький.
Проте якщо людина розуміє, що це незаконно, тоді вона може подати позов до суду про скасування наказу, скасування рішення частини про зарахування її в особовий склад.
Однак, за словами адвоката, з цим зараз важко, бо раніше Верховний Суд використав невдале слово “незворотна” мобілізація. Тепер суди почали це слово використовувати та казати, що все, якщо мобілізували, то вже нічого не зробиш. Однак є практика, що скасовують наказ.
"Тут є різні ситуації. Якщо за станом здоров’я людина непридатна, то тут інша процедура – оскаржувати ВЛК, іти на нове ВЛК, отримувати висновок про непридатність і вже тоді будуть звільняти за станом здоров’я. Якщо людина мала відстрочку або бронювання і її мобілізували, тоді звернутися до адвоката і далі суд", – пояснив Ружицький.
Важливо! З 1 квітня стартують зміни щодо мобілізації в Україні. У Міноборони вже спростували те, що повістки надсилатимуть електронно, апелюючи до того, що для цього немає ні технічних, ні законодавчих умов.
Що ще відомо про мобілізацію в Україні?
- ТЦК не мають права тривалий час утримувати людину, інакше це може розцінюватися як незаконне обмеження свободи.
- Посадовцю ТЦК з Волині, який намагався мобілізувати 60-річного чоловіка, повідомили про підозру в нанесенні умисних тілесних пошкоджень. У потерпілого зафіксували перелом руки та хімічні опіки очей.
- Кабмін розширив критерії зарахування підприємств до критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ. До переліку включили компанії, що займаються переліком військових вантажів та ремонтом військової техніки та озброєння.