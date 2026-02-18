Укр Рус
18 лютого, 19:11
2

"Книжечка" чи картка: чи обов'язково змінювати паперовий паспорт

Валерія Моргун
Основні тези
  • Паперові паспорти зразка 1994 року залишаються чинними.
  • Обмін паспорта в Україні на ID-картку здійнюється за власним бажанням особи.

Чимало українців цікавляться питанням – чи варто обовязково переходити на ID-картку. Або ж все ж законодавство дозволяє залишити паперовий паспорт?

Чи потрібно замінювати паперовий паспорт на картку?

На це важливе питання відповіли у Державній міграційній службі.

Наразі паспорти-книжечки зразка 1994 року залишаються чинними. Обміняти їх на ID-картку в Україні можна за власним бажанням.

Але можуть виникнути ситуації, коли обмін документа є обов’язковим:

  • зміна прізвища або імені;
  • зміна інших даних власника;
  • пошкодження паспорта або фото у ньому, що не дає можливості ідентифікувати особу;
  • якщо особа досягла 25 чи 45 років та не вклеїла у паспорт-книжечку фото протягом одного місяця (не враховується під час воєнного стану).

Водночас є причини, чому краще таки зупинити свій вибір на ID-картці. Переваги перерахували на сторінці Височанської селищної ради.

Отже, існують такі "плюси" цього типу документа:

  • сучасний формат з електронним носієм;
  • високий рівень безпеки та захисту персональних даних;
  • зручний доступ до державних онлайн-послуг, зокрема через портал Дія;
  • на картці вже міститься податковий номер (РНОКПП).

Зверніть увагу! Зокрема законодавство України не встановлює кінцевої дати дії паперових паспортів.

Що ще слід знати щодо документів в Україні?

  • Оформити свій перший паспорт українці повинні у віці 14 років. Стандартний строк виготовлення документа – до 20 робочих днів після подання заяви.
  • У державних органах послуга є безплатною. Але у сервісних центрах ДП "Документ" можуть попросити заплатити за сервісні послуги.
  • Для оформлення першого паспорта потрібно надати свідоцтво про народження, документи батьків, ідентифікаційний код та документи про місце проживання.