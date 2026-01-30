За дарчу прийдеться заплатити: у скільки вона обійдеться та які ризики несе

Оформлення дарчої дозволяє передати майно родичу без оплати, однак цей інструмент не такий простий, як здається. Договір дарування має чіткі правові наслідки, супутні витрати та обмеження, про які важливо знати заздалегідь.

У скільки обійдеться дарча?

Договір дарування в Україні часто сприймають як простий спосіб безоплатно передати квартиру, будинок або земельну ділянку родичам згідно із Цивільним кодексом України. Однак на практиці дарча передбачає низку обов’язкових витрат.

Угоду потрібно укладати в письмовій формі та нотаріально посвідчувати, а також зареєструвати право власності в державному реєстрі. Навіть за відсутності податків сума витрат може складатися з оплати оцінки майна, нотаріальних послуг, державного мита та реєстраційних зборів.

У підсумку оформлення договору дарування в таких випадках зазвичай коштує до 10 000 гривень, пишуть Новини.Live:

Основні витрати складаються з оплати експертної оцінки майна, яка стартує приблизно від 1 000 гривень;

Підготовки та посвідчення договору нотаріусом у середньому від 4 500 гривень, сплати державного мита в розмірі 1% від оціночної вартості об’єкта;

А також державної реєстрації права власності, що обходиться орієнтовно у 2 500 гривень.

Хто повинен заплатити податки за дарчу?

Якщо дарування оформлюється на особу, яка не належить до кола близьких родичів, фінансове навантаження суттєво зростає. У такому разі обдарований зобов’язаний сплатити додатково 5% податку на доходи та 5% військового збору, а проведення оцінки нерухомості є обов’язковим.

Ще вищі витрати виникають, коли стороною договору є іноземець. Для таких угод застосовується ставка 18% податку плюс 5% військового збору. Крім того, обов’язково здійснюється оцінка майна та сплачуються послуги нотаріуса й експерта.

Які правові ризики несе дарча?

Крім фінансової сторони, дарча несе й правові ризики. Договір може бути оскаржений у суді, якщо з’ясується, що його уклали під тиском, через обман або без реального наміру подарувати майно.

Окремі спори виникають також тоді, коли дарування фактично приховує купівлю-продаж з метою уникнення податків. Саме тому юристи радять розглядати дарчу не лише як зручний, а й як юридично відповідальний крок, який потребує зваженого рішення та професійної консультації.

