Як зараз працює банкрутство фізичних осіб: актуальні умови для боржників

З 2025 року в Україні набрали чинності зміни до Кодексу з процедур банкрутства та інших законодавчих актів. Тепер фізичні особи можуть скористатися оновленими правилами банкрутства та процедурою превентивної реструктуризації.

Яка актуальна процедура банкрутства в Україні?

З 1 січня 2025 року в Україні набрали чинності зміни до Кодексу з процедур банкрутства та інших законодавчих актів. Головна новація полягає у запровадженні процедури превентивної реструктуризації, пише 24 Канал із посиланням на "Судову газету".

Вона дозволяє боржнику уникнути банкрутства через реструктуризацію боргів, продаж активів або залучення фінансування.

Довідково: Процедура превентивної реструктуризації включає кілька етапів: відкриття, затвердження плану судом, виконання плану та закриття процедури. План розробляє боржник і на початку не потребує погодження з кредиторами, а після відкриття процедури проводяться переговори для його узгодження.

Переваги нової процедури очевидні: швидше рішення суду (до 12 місяців), менші витрати та тимчасовий захист боржника, який на час реструктуризації не підпадає під банкрутство, зупиняються фінансові санкції та забороняється відчуження майна.

Хто може скористатися процедурою банкрутства?

Ініціювати процедуру банкрутства може тільки сама фізична особа-боржник, але не кожен має на це право, уточнює "Юридична газета".

Для того щоб подати заяву до господарського суду про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, мають бути дотримані конкретні умови:

Суттєва заборгованість. Боржник припинив погашати кредити або здійснювати інші планові платежі на суму понад 50% від місячного платежу за кожним з боргів протягом двох місяців.

Боржник припинив погашати кредити або здійснювати інші планові платежі на суму понад 50% від місячного платежу за кожним з боргів протягом двох місяців. Відсутність майна для стягнення. У боржника немає активів, на які можна звернути стягнення, а всі дії виконавця для їхнього розшуку не дали результату (відповідно до Закону України "Про виконавче провадження").

У боржника немає активів, на які можна звернути стягнення, а всі дії виконавця для їхнього розшуку не дали результату (відповідно до Закону України "Про виконавче провадження"). Інші ознаки неплатоспроможності. Зокрема, якщо є підстави вважати, що найближчим часом боржник не зможе виконати свої фінансові зобов’язання або здійснювати звичайні поточні платежі.

Ці критерії визначені у ч. 2 ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства та гарантують, що процедура застосовується лише у реальних випадках фінансової неспроможності.

Що ще треба знати про процедуру банкрутства?