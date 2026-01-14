Якщо кредит тисне: як домовитися з банком про реструктуризацію

Коли обслуговування кредиту стає складним, важливо знати, які варіанти взаємодії з банком існують. Зокрема, реструктуризація боргу може стати одним із механізмів фінансового врегулювання між банком та позичальником.

Чи може банк списати кредит?

Реструктуризація боргу – це легальний спосіб домовитися з банком або МФО про зміну умов кредиту, якщо виплати стали непосильними. Йдеться не про списання боргу, а про його адаптацію під реальні фінансові можливості позичальника, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про споживче кредитування".

У таких випадках кредитор може запропонувати:

зменшити щомісячний платіж;

змінити дати оплати;

подовжити строк кредиту або надати так звані кредитні канікули.

Це дозволяє уникнути прострочень, штрафів, а також негативних записів у кредитній історії.

У якому випадку банк йде на реструктуризацію боргу?

Водночас варто розуміти: реструктуризація перш за все компроміс між сторонами. Загальна сума боргу зазвичай не зникає, але змінюється порядок її повернення. Кожне звернення банк розглядає окремо, зважаючи на фінансову поведінку клієнта та причини труднощів.

Довідково: Реструктуризації не підлягають зобов’язання боржника щодо сплати аліментів, компенсації шкоди, завданої тілесними ушкодженнями або смертю, а також внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Втрата роботи, хвороба, війна, евакуація або статус ВПО зазвичай підвищують шанси отримати м’якші умови. Якщо домовленості оформлені офіційно, реструктуризація не вважається порушенням договору й не псує кредитну репутацію.

Як запустити реструктуризацію?

Боржник, що звертається з заявою про визнання неплатоспроможним, має подати проєкт плану відновлення фінансової спроможності, який надає суду та кредиторам чітке розуміння шляхів та механізмів повернення до платоспроможного стану.

Важливо! У разі згоди нові умови фіксуються письмово, а надалі ключове для боржника – чітко дотримуватися оновленого графіка.

Далі слід пояснити причини фінансових труднощів та, за можливості, надати підтверджуючі документи: довідки про доходи, медичні документи, підтвердження статусу ВПО тощо. Після цього банк пропонує варіанти зміни умов, які важливо уважно проаналізувати, зокрема з огляду на загальну вартість кредиту.

