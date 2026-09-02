Новый законопроект предусматривает возврат депозитов

Государство разработало реформу для выполнения условий Меморандума с Международным валютным фондом. Главная цель изменений – приблизить украинский финансовый сектор к европейским стандартам и сделать его более устойчивым к кризисам, вызванным войной. Как сообщают в Верховной Раде Украины, 2 сентября парламент принял законопроект №13007-д. За этот документ, являющийся структурным ориентиром МВФ, проголосовали 271 народный депутат.

В основных нововведениях, вводимых законопроектом, разбирался 24 Канал. Как стало известно, для украинцев теперь изменится процедура получения своих денег в случае банкротства финансового учреждения. Все вкладчики-физические лица, включая ФЛП, будут получать свои средства автоматически. Людям больше не придется тратить время на сбор документов и подачу письменных заявлений в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, как это было раньше.

Еще один важный бонус для граждан обеспечивают правовые изменения. Закон отменяет сроки давности для невостребованных средств. Если человек по каким-либо причинам не взял свой депозит или остаток со счета во время процедуры ликвидации банка, то эти деньги не пропадут. Они будут переданы в Фонд гарантирования вкладов, и владелец сможет получить их в любое удобное время без каких-либо временных ограничений.

Что меняется для банков и НБУ

Требования к самим банкам также будут ужесточены, чтобы снизить риск их банкротства. Новый закон повышает минимальный размер уставного капитала с фиксированных 200 миллионов гривен до европейского стандарта – 5 миллионов евро. Для действующих банков предусмотрен переходный период продолжительностью шесть месяцев, чтобы они успели найти дополнительные средства и выполнить новые требования.

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Существенно расширяются полномочия Национального банка Украины. Регулятор получает приоритетное право на удовлетворение своих требований в качестве обеспеченного кредитора. Это означает, что в случае ликвидации банка деньги от продажи его залогового имущества в первую очередь пойдут на погашение долгов перед Нацбанком по кредитам рефинансирования. Фонд обязан перечислить эти средства в течение 20 рабочих дней. Кроме того, Нацбанк теперь будет официально устанавливать жесткие требования к кибербезопасности во всех финансовых учреждениях и платежных системах, а также самостоятельно определять порядок изъятия из обращения старых банкнот и монет.

Сам Фонд гарантирования вкладов физических лиц также получил новые инструменты для спасения проблемных учреждений. Вводится механизм создания так называемых "мостовых" банков. Это специальное временное учреждение, которое будет хранить активы обанкротившегося банка для последующей продажи инвесторам. Такой подход позволяет сохранить деньги клиентов и бесперебойную работу сервисов, пока государство ищет новых владельцев.

Чтобы бывшие владельцы обанкротившихся банков не могли годами блокировать процесс ликвидации, закон устанавливает жесткий срок для обжалования результатов аукционов по продаже имущества – не более одного месяца. Впрочем, юристы обращают внимание на определенные подводные камни. Ведь ограничение сроков обжалования решений Фонда может затруднить подготовку исков в условиях военного положения. Также закон позволяет Фонду не обнародовать часть своих решений, что, с одной стороны, защищает банковскую тайну, а с другой – несколько снижает уровень публичной прозрачности процесса.

Другие законодательные изменения

Помимо банковского сектора, документ упрощает работу институтов совместного инвестирования. Для физических лиц отменена минимально допустимая сумма инвестиций в такие фонды, а компаниям по управлению активами разрешили брать кредиты в размере до 30 процентов от стоимости активов фонда вместо прежних 10 процентов. Также инвестиционным фондам разрешили вкладывать деньги в облигации внутреннего государственного займа.

К слову, рассмотрение этого законопроекта длилось более года. Он был зарегистрирован в парламенте еще 7 июля 2025 года, а в первом чтении его приняли в качестве основы 19 августа того же года.

Что Фонд гарантирования вкладов делает с кредитами

Напомним, Фонд продает не сами кредиты неплатежеспособных банков, а право на взыскание долга заемщиков через открытые торги. Сложнее всего продаются проблемные кредиты, по которым люди или компании не платят 90 дней и более. Покупатель фактически берет на себя риск, расходы и возможные судебные разбирательства по взысканию долга.

Некоторые долги приходится выставлять на аукцион десятки раз, постепенно снижая цену, пока не найдется покупатель.