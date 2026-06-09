Новые правила для судей: Рада поддержала обновление деклараций добропорядочности

Народные депутаты на заседании 9 июня решили усилить подотчетность и прозрачность судебной власти. Это было одним из требований Европейской Комиссии для возможного вступления Украины в ЕС.

Что предусматривает законопроект об усовершенствовании деклараций добропорядочности и родственных связей судей?

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и Закон Украины "О Высшем совете правосудия". Реформа судебной системы имеет целью усилить подотчетность и добропорядочность судей. Об этом сообщили в Аппарате парламента.

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Решение об усовершенствовании деклараций добропорядочности и процедур их проверки поддержали 242 нардепа, пишет член фракции "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, текст законопроекта получил критику от экспертов.

В то же время его следовало принять для выполнения обязательств Украины в рамках Плана Украины и финансовой поддержки Ukraine Facility.

Украина была обязана усилить подотчетность судебной власти и обновить систему подачи деклараций добропорядочности судей.

Так их должны объединить вместе с декларациями родственных связей судьи в один документ. Также согласно обновленному закону государство будет уточнять сведения, которые судья вносит в декларацию.

Отдельно будет происходить регулирование порядка проверки соответствующих декларации.

Принятым Законом поручается Кабинету Министров Украины после проведения консультаций с Высшим советом правосудия и с учетом международных и европейских принципов независимости судей... подать на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона о введении временных особенностей процедуры индивидуальной проверки декларации добродетели судьи Верховного Суда, высших специализированных судов с участием независимых экспертов,

– говорится в сообщении.

Железняк отметил, что народные депутаты принятым решением позволили разблокировать более 300 миллионов евро от ЕС.

Что такое Ukraine Facility?

Соглашение между Украиной и Европейский Союз было подписано с целью создания механизма значительного кредитования для нужд государства. Средства планируют направлять на поддержку бюджета, восстановления страны и обеспечения ключевых расходов в условиях войны. Часть финансирования связана с использованием доходов от замороженных российских активов.

Украина в течение ближайших лет может получить многомиллиардные программы поддержки, которые включают как кредиты, так и грантовые средства. Получение финансирования связано с выполнением Украиной реформ и международных обязательств.