Как суды наказывали за коррупцию в Украине?

В начале 2026 года по делам о коррупционных преступлениях были приняты 814 решений. Ни один осужденный не попал в тюрьму, ведь их действия квалифицировались только как административное правонарушение. Об этом говорится в статистике от Opendatabot.

Больше всего дел о денежных махинациях не были начаты из-за взяточничества. 91% случаев говорит о выявленных нарушениях во время финансового контроля. Это, в частности, заполнения деклараций, ошибки в отчетности или нарушение правил представления документов. В то же время реальная коррупция стала причиной подозрения только к 6% нарушителей.

Как посчитали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, реальных уголовных правонарушений меньше, чем административных. Кроме того, такие дела в целом рассматриваются дольше, из-за чего в нынешнюю статистику попали еще не все серьезные коррупционеры. Тогда как административные правонарушения быстрее и чаще появляются в реестре.

Интересно, что правонарушителям не было присуждено серьезного наказания или общественных работ. Все приговоры говорят о штрафах от 850 до 34 тысяч гривен.

Именно поэтому статистика административных нарушений существенно отличается от уголовных производств НАБУ или САП, где расследуют масштабные схемы незаконного обогащения или взяточничества.

Заметим! Для реального тюремного срока действия чиновника должны содержать признаки уголовного преступления. Например, получение неправомерной выгоды, незаконное обогащение или присвоение имущества.

Так немало дел было в этом году о несерьезном взяточничестве, например, попытку подкупа пограничников 300-ю евро, или попытки закрыть дело о ДТП в состоянии опьянения после "оплаты" полицейским.

В обоих случаях суды назначили одинаковое наказание – 34 тыс. грн штрафа. Для контекста: в 2025 году были и реальные сроки заключения, в частности, до 10 лет в тяжелых делах,

– рассказали в Opendatabot

Больше всего решений в этом году - на Львовщине, Днепропетровщине и Харьковщине. В целом количество дел уменьшилось на 27% по сравнению с прошлым годом.

Больше всего нарушений в декларациях должностных лиц выявляли в Днепропетровской области. Несколько меньше нарушителей фиксировалось в Харьковской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и в Киеве.

В последнее время НАПК активизировало проверки чиновников, депутатов, работников ТЦК, медицинских комиссий и органов местного самоуправления. Именно поэтому значительная часть нынешних дел касается финансовой отчетности.

Какие случаи коррупции выделили в НАПК?

В отчете НАПК говорится о последних делах по коррупции, по которым суд уже принял решение.

Один из случаев касался заместителя начальника Винницкого объединенного городского ТЦК и СП, которого осудили за заведомо недостоверное декларирование. В доход государства с него было взыскано 34 тысячи гривен.

В Харькове Индустриальный суд за такое же нарушение оштрафовал эксперта-члена МСЭК областного медучреждения на 17 тысяч гривен.

Во Львове штраф на сумму 17 тысяч гривен за проблемы в поданной декларации получил заместитель директора радиоремонтного завода.

Липовецкий районный суд Винницкой области на недостоверном декларировании уличили старосту села Лозоватая. За такое нарушение суд назначил штраф в размере 25,5 тысячи гривен.

Еще одно дело касалось главного специалиста Богиновского сельского совета Днепропетровской области, который тоже подал ложные данные в свою декларацию. Штраф за такие действия составил 17 тысяч гривен.

На такую же сумму оштрафовали депутата Хмельницкого городского совета и старшего секретаря Оржицкого районного суда, что на Полтавщине.

Как пишут в ведомстве, сейчас судьи рассматривают еще 56 обвинительных актов за недостоверное декларирование, а также два дела, открытые из-за признаков незаконного обогащения.

Результаты проведенных полных проверок способствуют наполнению бюджета. В частности, течение 2024 – 2026 годов по инициативе НАПК территориальными органами Государственной налоговой службы Украины проведены проверки соблюдения требований налогового законодательства декларантами и/или членами их семьи, по их результатам доначислено 13,8 млн грн налогов и сборов,

– сообщили эксперты.

Но такая система наказаний вызывает критику. Большинство коррупционных дел завершается только штрафами, что не является существенным наказанием для отдельных должностных лиц. Поэтому часто происходят дискуссии об эффективности применения мер административной ответственности в сфере борьбы с коррупцией.

Какое наказание предусмотрено в Украине за "отмывание" денег?

Если человеку вручают подозрение по статье 209 Уголовного кодекса Украины, то он может быть причастен к легализации или так называемому "отмыванию" имущества, полученного преступным путем. Речь идет о ситуации, когда незаконно полученные деньги или активы пытаются сделать "чистыми" через финансовые операции, фиктивные сделки, подставные компании или другие схемы.

Максимальное наказание по этой статье достигает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

По данным НАБУ и САП, бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак как раз был одним из тех, кто получил подозрение по делу о возможной легализации более 460 миллионов гривен во время элитного строительства под Киевом.