Какое наказание предусматривает Уголовный кодекс за незаконную легализацию имущества?

Как только не действуют люди, чтобы незаконно получить имущество. Кто-то соглашается на кражи, разбойные нападения, совершение мошенничества и другие незаконные действия. Когда крупные финансовые операции попадают под контроль банков, то у людей, совершивших преступление, начинаются проблемы. Именно тогда появляется потребность "отмывать" доходы через создание фиктивных бумаг, проведение ненастоящих сделок, открытие подставных компаний, вывод активов через оффшоры и тому подобное. Часто на это соглашаются должностные лица, которые каким-то образом получили большую сумму денег. О том, что предусматривает статья 209 Уголовного кодекса Украины, рассказали специалисты объединения "АРОУ".

В Украине легализация имущества, полученного незаконно, считается преступлением. Правонарушитель может проводить "отмывание" любых активов – от автомобилей и денег до недвижимости и материальных ценностей. Противозаконным является само завладение таким имуществом.

Юристы определяют, что понятие под понятием "отмывание" подразумеваются:

финансовые операции, связанные с незаконными доходами;

владение, приобретение и использование денег, полученных незаконным путем;

сокрытие или маскировка незаконности получения незаконно полученных активов.

Правонарушение считается законченным, когда одно из указанных действий уже состоялось.

У статье 209 УКУ говорится о том, что во время "отмывания" средств преступник каким-то образом делает правомерным приобретение, пользование, владение вещами или деньгами, которые были получены незаконно. Самая большая санкция статьи – это лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также конфискация имущества. Такое наказание предусмотрено, если отмывание средств или других активов совершалось организованной группой лиц или в особо крупном размере.

Стоит отметить! "Особо крупный размер" – это сумма незаконно присвоенного имущества, которая превышает 6 или 18 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Лицо должно точно осознавать противоправность собственных действий. Усиление государственного надзора за имущественными сделками, денежными операциями, банковскими переводами достаточно часто приводит к тому, что обвинения по статье 209 УК могут коснуться совсем невиновных лиц. В большинстве случаев с подобными ситуациями сталкиваются руководители бизнеса, частные предприниматели, которые взаимодействуют с различными контрагентами,

– отметили юристы.

Когда можно обвинять лицо в легализации имущества, полученного незаконно?

Только после решения суда лицо можно обвинять в том, что оно получило имущество преступным путем. Статья 209 Уголовного кодекса Украины может применяться после приговора суда о действительном совершении преступления. Также подозрение могут получить люди, которые знали или должны были знать о легализации имущества, полученного преступным путем. Нередко в нарушении этой статьи могут лишь подозревать лицо.

Поэтому квалификация подозрения для бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака за возможную легализацию незаконно полученного имущества на сумму более 460 миллионов гривен вполне оправдана.

Андрей Ермак получил подозрение: почему возможное нарушение им статьи 209 УКУ выгодно стороне обвинения?

Изменения в редакций статьи фактически облегчили обвинение для человека, которого подозревают в легализации незаконно полученного имущества. Как пояснил адвокат Армен Нерсесян на своей странице в Threads, новая редакция статьи о легализации или "отмывании" имущества, полученного преступным путем, появилась в 2020 году. Теперь у стороны обвинения нет необходимости доказывать предикатное преступление в отдельном производстве.

Сейчас достаточно того, что "фактические обстоятельства свидетельствуют о получении его преступным путем". Это существенно сужает возможности защиты,

– пояснил эксперт.

Андрей Ермак и дело "Мидас": что известно?

Экс-главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака подозревают в связи с организованной группой, причастной к легализации 460 миллионов гривен при элитном строительстве под Киевом. Из-за этого 11 мая ему объявили о подозрении. В то же время на странице НАБУ опубликовали отдельное видео с подробным рассказом разоблачения схемы по этому строительству и "отмыванию" денег.

В свою очередь сам Ермак отклонил любые обвинения. Говорит, что у него нет ни одного дома.

Председатель САП Клименко заявил, что прокуратура будет просить меру пресечения Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с залогом в 180 миллионов гривен. ВАКС рассмотрел это дело 12 мая.