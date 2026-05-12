Яке покарання передбачає Кримінальний кодекс за незаконну легалізацію майна?

Як тільки не діють люди, аби незаконно отримати майно. Хтось погоджується на крадіжки, розбійні напади, скоєння шахрайства та інші незаконні дії. Коли великі фінансові операції потрапляють під контроль банків, то в людей, які скоїли злочин, починаються проблеми. Саме тоді з'являється потреба "відмивати" доходи через створення фіктивних паперів, проведення несправжніх угод, відкриття підставних компаній, виведення активів через офшори тощо. Часто на це погоджуються посадовці, які якимось чином отримали велику суму грошей. Про те, що передбачає стаття 209 Кримінального кодексу України, розповіли фахівці об'єднання "АРОУ".

В Україні легалізація майна, одержаного незаконно, вважається злочином. Правопорушник може проводити "відмивання" будь-яких активів – від автомобілів та грошей до нерухомості й матеріальних цінностей. Протизаконним є саме заволодіння таким майном.

Юристи визначають, що поняття під поняттям "відмивання" маються на увазі:

фінансові операції, пов'язані з незаконними доходами;

володіння, придбання та використання грошей, отриманих незаконним шляхом;

приховування або маскування незаконності отримання незаконно отриманих активів.

Правопорушення вважається закінченим, коли одна з вказаних дій вже відбулася.

У статті 209 ККУ йдеться про те, що під час "відмивання" коштів злочинець якимось чином робить правомірним придбання, користування, володіння речами або грошима, які були отримані незаконно. Найбільша санкція статті – це позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років, а також конфіскація майна. Таке покарання передбачене, якщо відмивання коштів чи інших активів вчинялося організованою групою осіб або в особливо великому розмірі.

Варто зазначити! "Особливо великий розмір" – це сума незаконно привласненого майна, яка перевищує 6 чи 18 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Особа має точно усвідомлювати протиправність власних дій. Посилення державного нагляду за майновими угодами, грошовими операціями, банківськими переказами достатньо часто призводить до того, що обвинувачення за статтею 209 ККУ можуть торкнутися зовсім невинних осіб. В більшості випадків з подібними ситуаціями стикаються керівники бізнесу, приватні підприємці, які взаємодіють з різними контрагентами,

– зауважили юристи.

Коли можна звинувачувати особу в легалізації майна, одержаного незаконно?

Лише після рішення суду особу можна обвинувачувати в тому, що вона отримала майно злочинним шляхом. Стаття 209 Кримінального кодексу України може застосовуватися після вироку суду про дійсне скоєння злочину. Також підозру можуть отримати люди, які знали або повинні були знати про легалізацію майна, одержано злочинним шляхом. Нерідко в порушенні цієї статті можуть лише підозрювати особу.

Тому кваліфікація підозри для колишнього глави Офісу Президента Андрія Єрмака за можливу легалізацію незаконно отриманого майна на суму понад 460 мільйонів гривень цілком виправдана.

Андрій Єрмак отримав підозру: чому можливе порушення ним статті 209 ККУ вигідне стороні обвинувачення?

Зміни в редакцій статті фактично полегшили обвинувачення для людини, яку підозрюють в легалізації незаконно отриманого майна. Як пояснив адвокат Армен Нерсесян на своїй сторінці в Threads, нова редакція статті про легалізацію чи "відмивання" майна, отриманого злочинним шляхом, з'явилася у 2020 році. Тепер в сторони обвинувачення немає потреби доводити предикатний злочин в окремому провадженні.

Зараз достатньо того що "фактичні обставини свідчать про одержання його злочинним шляхом". Це суттєво звужує можливості захисту,

– пояснив експерт.

Андрій Єрмак і справа "Мідас": що відомо?

Ексголову Офісу Президента України Андрія Єрмака підозрюють у зв'язку з організованою групою, причетною до легалізації 460 мільйонів гривень під час елітного будівництві під Києвом. Через це 11 травня йому оголосили про підозру. Водночас на сторінці НАБУ опублікували окреме відео з детальною розповіддю викриття схеми щодо цього будівництва й "відмивання" грошей.

Своєю чергою сам Єрмак відхилив будь-які звинувачення. Каже, що в нього немає жодного будинку.

Голова САП Клименко заявив, що прокуратура проситиме запобіжний захід Андрієві Єрмаку у вигляді тримання під вартою із заставою у 180 мільйонів гривень. ВАКС розглянув цю справу 12 травня.