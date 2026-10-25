Штраф или уголовная ответственность: почему украинцам лучше не собирать дрова в лесу

Что предусматривает так называемый "закон о дровах"

Еще в 2024 году Верховная Рада приняла довольно скандальный закон о штрафах за хранение и перевозку древесины без документов. Президент до сих пор не подписал эти правовые изменения, однако штрафы и судебные приговоры показывают, что ответственность за такие действия уже существует. Об основных правилах хранения древесины рассказала юрист Виктория Драпайло.

По словам экспертки, в Лесном кодексе отсутствует определение термина "дрова". Оно заменено словом "хворост", под которым подразумеваются сухие ветки. Согласно сбор хвороста, отдельного наказания за это не предусмотрено. Однако Виктория Драпайло подчеркнула позицию Верховного Суда, который прямо констатировал в своем решении: законодательство Украины действительно не содержит прямого определения, но есть отдельные термины в подзаконных актах и стандартах.

Все деревянное в лесу, от бревна до веточки тоньше четырех сантиметров, юридически считается древесиной. Веточка толщиной с пальчик, по сути, юридически является лесоматериалом, а заготовка древесины согласно Лесному кодексу – это специальное использование, на которое требуется разрешение,

– сказала юрист.

В перечне того, что можно собирать в лесу без разрешения, древесины нет. Юридически даже сбор в лесу сухих веток уже считается заготовкой древесины. В некоторых случаях человек может понести административную, уголовную или имущественную ответственность:

КУпАП – статья 64 о нарушении установленного порядка использования лесного фонда;

УК – статья 246 о незаконной вырубке и повреждении деревьев или кустарников, перевозке, хранении незаконно срубленных деревьев.

Предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен, арест на срок до 6 месяцев, ограничение или даже лишение свободы на срок до трех лет. Следует учитывать, что на данный момент размер существенного ущерба составляет 33 280 гривен. Сумма довольно небольшая, но ее можно получить и за вырубку нескольких деревьев,

– уточнила Виктория Драпайло.

Юрист отметила, что примерно за одно срубленное дерево человек должен уплатить "штраф", который может достигать даже 22 500 гривен.

Она также рассказала о реальных случаях. В 2024 году в Николаевской области инспекторы остановили мужчину с дровами в багажнике, на которые у него не было документов. Тогда ему назначили штраф в размере 510 гривен.

В апреле 2026 года появилась новость о том, что мужчина незаконно срубил деревья в Жмеринском районе. Его тоже оштрафовали на такую же сумму, но дополнительно гражданин должен был заплатить за ущерб государству, который обошелся ему в более чем 29 тысяч гривен.

Также в 2026 году Кременчугский райсуд Полтавской области установил, что вырубка деревьев в защитных насаждениях была незаконной. Поэтому по данному факту было возбуждено уголовное дело. Виновные получили год пробационного надзора и должны были дополнительно выплатить 29 642 гривны в качестве возмещения ущерба.

Всех этих людей наказали за вырубку живых деревьев или за перевозку этих деревьев. Случаев, когда кого-то наказали за дрова во дворе без документов, да и вообще я не нашла,

– сказала эксперт.

Как людям законно заготовить дрова на зиму

Виктория Драпайло напоминает, что древесину можно приобрести в лесничестве или через государственную платформу "єДрова". Чтобы подтвердить, что дрова у вас появились действительно законно, нужно взять чек или накладную.

Для перевозки дров иметь документ не обязательно, но желательно, так как без него довольно сложно доказать, что происхождение древесины законно.

Юрист также напомнила о важной законодательной норме: никто не имеет права принудительно входить на частную территорию и искать "незаконную" древесину. Это возможно только после получения решения суда.

Кроме того, стоит помнить, что в лесу остановить машину с дровами может только лесная охрана. Полиция в таких случаях может действовать только на основаниях, предусмотренных статьей 35 Закона "О Национальной полиции".

Напомним, оштрафовать человека могут даже за покупку нелегальной древесины. Наказание варьируется от 510 до 34 тысяч гривен, а также предусмотрено ограничение или лишение свободы до 7 лет в случае тяжких последствий.