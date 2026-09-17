В Лесном кодексе Украины определено, какие лесные ресурсы разрешено собирать без специальных документов. За незаконную заготовку предусмотрена ответственность.
Что можно собирать в лесу без специального разрешения?
Без получения отдельных документов разрешено собирать определенные природные ресурсы, если это не наносит вреда лесу. Речь идет о сухих ветках, хвое, опавшей листве и коре, которые уже находятся на земле.
Также можно собирать дикорастущие ягоды, грибы и травы. Исключение составляют редкие виды, занесенные в Красную книгу, которые находятся под особой охраной.
Что запрещено делать?
Самостоятельно приступать к заготовке древесины нельзя. Без соответствующего согласования нельзя срубать деревья или заготавливать дрова без лесорубного билета.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Также нарушением считается вывоз значительных объемов древесины, если на нее нет необходимых документов. Такие действия могут рассматриваться как незаконная вырубка и влечь за собой административную или уголовную ответственность.
Самостоятельно рубить деревья в лесу нельзя / Фото Pexels
Как законно заготовить дрова?
Тем, кто планирует самостоятельно обеспечить себя дровами, нужно сначала обратиться в местное лесное хозяйство. Там можно получить информацию о доступных для заготовки участках, условиях и разрешенном объеме древесины.
Для законной заготовки может потребоваться соответствующее разрешение или лесорубный билет. Важно также соблюдать установленные требования относительно места проведения работ, количества и вида древесины.
Специалисты советуют не собирать древесину в лесу по собственному усмотрению. Безопаснее будет заранее уточнить правила в лесном хозяйстве или приобрести дрова официально.