В Лесном кодексе Украины определено, какие лесные ресурсы разрешено собирать без специальных документов. За незаконную заготовку предусмотрена ответственность.

Что можно собирать в лесу без специального разрешения?

Без получения отдельных документов разрешено собирать определенные природные ресурсы, если это не наносит вреда лесу. Речь идет о сухих ветках, хвое, опавшей листве и коре, которые уже находятся на земле.

Также можно собирать дикорастущие ягоды, грибы и травы. Исключение составляют редкие виды, занесенные в Красную книгу, которые находятся под особой охраной.

Что запрещено делать?

Самостоятельно приступать к заготовке древесины нельзя. Без соответствующего согласования нельзя срубать деревья или заготавливать дрова без лесорубного билета.

Также нарушением считается вывоз значительных объемов древесины, если на нее нет необходимых документов. Такие действия могут рассматриваться как незаконная вырубка и влечь за собой административную или уголовную ответственность.



Самостоятельно рубить деревья в лесу нельзя / Фото Pexels

Как законно заготовить дрова?

Тем, кто планирует самостоятельно обеспечить себя дровами, нужно сначала обратиться в местное лесное хозяйство. Там можно получить информацию о доступных для заготовки участках, условиях и разрешенном объеме древесины.

Для законной заготовки может потребоваться соответствующее разрешение или лесорубный билет. Важно также соблюдать установленные требования относительно места проведения работ, количества и вида древесины.

Специалисты советуют не собирать древесину в лесу по собственному усмотрению. Безопаснее будет заранее уточнить правила в лесном хозяйстве или приобрести дрова официально.