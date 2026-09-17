За лісовим кодексом України визначено, які лісові ресурси дозволено брати без спеціальних документів. За незаконну заготівлю передбачена відповідальність.

Що можна збирати в лісі без спеціального дозволу?

Без отримання окремих документів дозволено збирати певні природні ресурси, якщо це не завдає шкоди лісу. Йдеться про сухі гілки, хвою, опале листя та кору, які вже перебувають на землі.

Також можна збирати дикорослі ягоди, гриби та трави. Виняток становлять рідкісні червонокнижні види, які перебувають під особливою охороною.

Що заборонено робити?

Самостійно починати заготовляти деревину не можна. Без відповідного погодження не можна зрізати дерева або заготовляти дрова без лісорубного квитка.

Так само порушенням вважається вивезення значних обсягів деревини, якщо на неї немає необхідних документів. Такі дії можуть розглядатися як незаконна вирубка й передбачати адміністративну чи кримінальну відповідальність.



Самостійно рубати дерева у лісі не можна / Фото Pexels

Як законно заготовити дрова?

Тим, хто планує самостійно забезпечити себе дровами, потрібно спочатку звернутися до місцевого лісового господарства. Там можна отримати інформацію про доступні для заготівлі ділянки, умови та дозволений обсяг деревини.

Для законної заготівлі може знадобитися відповідний дозвіл чи лісорубний квиток. Важливо також дотримуватися встановлених вимог щодо місця проведення робіт, кількості та виду деревини.

Фахівці радять не збирати деревину з лісу на власний розсуд. Безпечніше буде заздалегідь уточнити правила у лісовому господарстві або придбати дрова офіційно.