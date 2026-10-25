Штраф або кримінальна відповідальність: чому українцям краще не збирати дрова в лісі

Що передбачає так званий "закон про дрова"

Ще у 2024 році Верховна Рада ухвалила доволі скандальний закон про штрафи за зберігання і перевезення деревини без документів. Правові зміни досі не підписав президент, проте штрафи й вироки суду показують – відповідальність за такі дії вже існує. Про головні правила щодо зберігання деревини розповіла юристка Вікторія Драпайло.

За словами експертки, Лісовий кодекс не має визначення "дрова". Воно замінене словом "хмиз", чим називають сухі гілки. За збирання хмизу окремого покарання немає. Проте Вікторія Драпайло наголосила на позиції Верховного Суду, який прямо констатував у своєму рішенні: законодавство України дійсно не містить прямого визначення, але є окремі терміни в підзаконних актах і стандартах.

Все дерев'яне в лісі, від колоди до гілочки тонше за чотири сантиметри, юридично вважається деревиною. Гілочка, завтовшки з пальчик по суті юридично лісоматеріал, а заготівля деревини за лісовим кодексом – це спеціальне використання, на яке потрібен дозвіл,

– сказала юристка.

Серед всього переліку того, що можна збирати в лісі без дозволу деревини немає. Юридично навіть збирання в лісі сухих гілок уже вважається заготівлею деревини. У деяких випадках людина може отримати адміністративну, кримінальну, чи майнову відповідальність:

КУпАП – стаття 64 про порушення встановленого порядку використання лісового фонду;

КК – стаття 246 про незаконну порубку і пошкодження дерев або чагарників, перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев.

Передбачено штраф від 17 000 до 25500 або арешт до 6 місяців, або обмеження, чи позбавлення навіть волі до трьох років. Слід враховувати, що на даний момент розмір істотної шкоди – це 33 280 гривень. Сума доволі невелика, але її можна отримати і за порубку декількох дерев,

– уточнила Вікторія Драпайло.

Юристка зазначила, що приблизно за одне зрубане дерево людина має сплатити "таксу", що може навіть сягати 22 500 гривень.

Вона також розповіла про реальні випадки. У 2024 році на Миколаївщині інспектори зупинили чоловіка з дровами в багажнику, на які він не мав документів. Тоді йому присудили штраф у розмірі 510 гривень.

У квітні 2026 року була новина, що чоловік незаконно зрубав дерева в Жмеринському районі. Його теж оштрафували на таку суму, але додатково громадянин мав платити за шкоду державі, яка коштувала йому понад 29 тисяч гривень.

Також у 2026 році Кременчуцький райсуд Полтавщини встановив, що порубка дерев у захисних насадженнях була незаконна. Тому щодо цього факту відкрили кримінальну справу. Винні отримали рік пробаційного нагляду й мали додатково сплатити 29 642 гривні шкоди.

Всіх цих людей покарали за рубку живих дерев або за перевезення цих дерев. Випадків, щоб когось покарали за дрова у дворі без документів, та й взагалі я не знайшла,

– сказала експертка.

Як людям законно підготувати дрова на зиму

Вікторія Драпайло нагадує, що деревину можна закупити у лісництві або через державну платформу єДрова. Щоб підтвердити, що дрова у вас з'явилися дійсно законно, потрібно взяти чек або накладну.

На перевезення дров мати документ не обов'язково, але бажано, тому що без нього досить складно довести, що походження деревини законне.

Юристка також нагадала важливу законодавчу норму: ніхто не має права примусово заходити на приватну територію та шукати "незаконну" деревину. Це можливо лише після отримання рішення суду.

Крім того, варто пам'ятати, що в лісі зупинити машину з дровами може лише лісова охорона. Поліція в таких випадках може діяти тільки з підстав, передбачених статтею 35 Закону "Про Нацполіцію".

Нагадаємо, оштрафувати людину можуть навіть за купівлю нелегальної деревини. Покарання варіюється від 510 до 34 тисяч гривень, а також передбачено обмеження або позбавлення волі до 7 років у разі тяжких наслідків.