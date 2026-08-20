Почему мужчину с предыдущим заключением ВВК снова направили на медицинское обследование

В сентябре 2024 года мужчина прошел военно-медицинскую комиссию, которая установила у него симптоматическую эпилепсию с частыми фокальными приступами и нарушением сознания. В то же время, как сообщает "Судебно-юридическая газета", согласно статье 22-б Расписания болезней его признали годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

В военно-учетном документе также было указано, что следующий медицинский осмотр должен состояться 24 сентября 2029 года.

Однако суд обратил внимание на то, что после изменений в законодательстве мужчина должен был повторно пройти медицинский осмотр до 5 июня 2025 года. Доказательств того, что он получил направление и прошел такой осмотр в установленный срок, в материалах дела не было.

В связи с этим 7 января 2026 года в реестр призывников, военнообязанных и резервистов была внесена информация о нарушении им правил воинского учета. ТЦК также направил в Национальную полицию электронное обращение о его розыске.

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18 января мужчину обнаружили во время проверки документов и доставили в ТЦК сотрудником полиции. Истец настаивал, что имел при себе военно-учетный документ и предварительное заключение ВВК, а потому его доставка и последующее содержание были незаконными.

Однако суд не согласился с такой позицией. Материалы дела подтверждали, что доставку осуществил именно полицейский, а основанием послужило соответствующее обращение ТЦК. Доказательств того, что именно сотрудники ТЦК осуществляли административное задержание мужчины или незаконно удерживали его более трех часов, суд также не получил.

Что показала новая ВВК и почему мужчину признали годным

19 января 2026 года мужчина прошел новое медицинское обследование. Направление на ВВК было оформлено в тот же день, а обследование проводилось на базе городской больницы № 3 в Николаеве.

Истец утверждал, что направление ему не выдавали, а также что у него не было возможности предоставить врачам все документы о предыдущем лечении и частоте эпилептических приступов. Однако суд установил, что направление существовало, а его оформление в день проведения осмотра само по себе не свидетельствует о нарушении процедуры.

Новая ВВК вновь зафиксировала симптоматическую височную эпилепсию вследствие кортикальной дисплазии левой височной доли. В документах также были отмечены частые психомоторные приступы с нарушением сознания – до 3–4 раз в месяц.

При этом мужчина не оспаривал сам диагноз. Его претензия касалась того, какую именно статью Расписания болезней должна была применить комиссия.

По его мнению, учитывая частоту приступов, ВВК должна была применить статью 22-а, а не 22-б. Однако комиссия вновь признала его годным к службе в определенных подразделениях.

В тот же день начальник ТЦК издал приказ о призыве мужчины на военную службу в ходе мобилизации и направил его в воинскую часть.

Почему суд не отменил заключение ВВК

Отдельным вопросом в деле стала обжалование постановления военно-врачебной комиссии. Суд обратил внимание на порядок, предусмотренный Положением № 402.

Если человек не согласен с решением внештатной ВВК при ТЦК, он должен сначала обратиться с жалобой в комиссию более высокого уровня. ВВК региона может проверить решение подчиненной комиссии, пересмотреть или отменить его, а также направить человека на повторное или контрольное медицинское обследование.

Решение ВВК региона, в свою очередь, можно обжаловать в Центральной военно-врачебной комиссии или непосредственно в суде.

В данном деле суд не обнаружил доказательств того, что мужчина сначала обжаловал постановление внештатной ВВК в комиссию более высокого уровня. Следовательно, окончательного решения ВВК более высокого уровня относительно его годности не существовало.

Именно поэтому суд не стал самостоятельно определять, правильно ли комиссия применила статью 22-б Перечня заболеваний. Суд пришел к выводу, что истец не соблюдал предусмотренную Положением № 402 процедуру обжалования результатов медицинского осмотра.

Что изменилось после мобилизации мужчины

Еще одним требованием истца было обязать ВВК при ТЦК провести повторный медицинский осмотр и определить степень его годности с учетом диагноза.

Однако суд обратил внимание на важное обстоятельство: 19 января мужчину уже призвали на военную службу. Следовательно, с этого дня он приобрел статус военнослужащего, а не военнообязанного, которого осматривают для решения вопроса о призыве.

Положение № 402 предусматривает отдельные правила медицинского осмотра военнообязанных и военнослужащих. Поэтому после мобилизации вопрос о новом осмотре должен решаться уже в соответствии с процедурами, предусмотренными для военнослужащих.

В частности, для военнослужащих предусмотрены случаи прохождения медицинского осмотра в госпитальных или гарнизонных ВВК. Поэтому суд не нашел правовых оснований обязывать именно ВВК при ТЦК повторно осматривать уже мобилизованного мужчину.

В итоге Одесский окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении иска. Суд не признал доказанными незаконное задержание или удержание мужчины сотрудниками ТЦК, не отменил заключение ВВК и не обязал провести повторный осмотр.

В то же время это решение не означает, что человек лишен возможности обжаловать медицинское заключение. В подобных ситуациях важно соблюдать установленную процедуру обжалования решений ВВК и учитывать свой текущий правовой статус – военнообязанного или уже военнослужащего.