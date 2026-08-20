Чому чоловіка з попереднім висновком ВЛК знову направили на медогляд

У вересні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка встановила в нього симптоматичну епілепсію з частими фокальними нападами та порушенням усвідомлення. Водночас, як повідомляє "Судово-юридична газета", за статтею 22-б Розкладу хвороб його визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони.

У військово-обліковому документі також було зазначено, що наступний медичний огляд має відбутися 24 вересня 2029 року.

Однак суд звернув увагу на те, що після змін у законодавстві чоловік мав повторно пройти медичний огляд до 5 червня 2025 року. Доказів того, що він отримав направлення та пройшов такий огляд у встановлений строк, у матеріалах справи не було.

Через це 7 січня 2026 року до реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів внесли інформацію про порушення ним правил військового обліку. ТЦК також направив до Національної поліції електронне звернення щодо його розшуку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

18 січня чоловіка виявили під час перевірки документів та доставили до ТЦК працівником поліції. Позивач наполягав, що мав при собі військово-обліковий документ і попередній висновок ВЛК, а тому його доставлення та подальше утримання були незаконними.

Проте суд не погодився з такою позицією. Матеріали справи підтверджували, що доставлення здійснив саме поліцейський, а підставою було відповідне звернення ТЦК. Доказів того, що саме працівники ТЦК здійснювали адміністративне затримання чоловіка або незаконно утримували його понад три години, суд також не отримав.

Що показала нова ВЛК та чому чоловіка визнали придатним

19 січня 2026 року чоловік пройшов новий медичний огляд. Направлення на ВЛК було сформоване того ж дня, а огляд проводився на базі міської лікарні №3 у Миколаєві.

Позивач стверджував, що направлення йому не видавали, а також що він не мав можливості надати лікарям усі документи про попереднє лікування та частоту епілептичних нападів. Однак суд встановив, що направлення існувало, а його формування в день проведення огляду саме по собі не свідчить про порушення процедури.

Нова ВЛК знову зафіксувала симптоматичну скроневу епілепсію внаслідок кортикальної дисплазії лівої скроневої долі. У документах також зазначили часті психомоторні напади з порушенням свідомості – до 3 – 4 разів на місяць.

При цьому чоловік не заперечував сам діагноз. Його претензія стосувалася того, яку саме статтю Розкладу хвороб мала застосувати комісія.

На його думку, з огляду на частоту нападів ВЛК мала застосувати статтю 22-а, а не 22-б. Однак комісія знову визначила його придатним до служби у визначених підрозділах.

Того самого дня начальник ТЦК видав наказ про призов чоловіка на військову службу під час мобілізації та направив його до військової частини.

Чому суд не скасував висновок ВЛК

Окремим питанням у справі стало оскарження постанови військово-лікарської комісії. Суд звернув увагу на порядок, передбачений Положенням №402.

Якщо людина не погоджується з рішенням позаштатної ВЛК при ТЦК, вона має спочатку звернутися зі скаргою до комісії вищого рівня. ВЛК регіону може перевірити рішення підпорядкованої комісії, переглянути або скасувати його, а також направити людину на повторний чи контрольний медичний огляд.

Рішення ВЛК регіону, своєю чергою, можна оскаржити до Центральної військово-лікарської комісії або безпосередньо в суді.

У цій справі доказів того, що чоловік спочатку оскаржив постанову позаштатної ВЛК до комісії вищого рівня, суд не знайшов. Відтак остаточного рішення ВЛК вищого рівня щодо його придатності не існувало.

Саме тому суд не став самостійно визначати, чи правильно комісія застосувала статтю 22-б Розкладу хвороб. Суд дійшов висновку, що позивач не дотримався передбаченої Положенням №402 процедури оскарження результатів медичного огляду.

Що змінилося після мобілізації чоловіка

Ще однією вимогою позивача було зобов'язати ВЛК при ТЦК провести повторний медичний огляд та визначити його ступінь придатності з урахуванням діагнозу.

Однак суд звернув увагу на важливу обставину: 19 січня чоловіка вже призвали на військову службу. Відтак із цього дня він набув статусу військовослужбовця, а не військовозобов'язаного, якого оглядають для вирішення питання про призов.

Положення №402 передбачає окремі правила медичного огляду військовозобов'язаних та військовослужбовців. Тому після мобілізації питання нового огляду має вирішуватися вже за процедурами, передбаченими для військовослужбовців.

Зокрема, для військовослужбовців передбачені випадки проходження медичного огляду госпітальними або гарнізонними ВЛК. Тому суд не знайшов правових підстав зобов'язувати саме ВЛК при ТЦК повторно оглядати вже мобілізованого чоловіка.

У підсумку Одеський окружний адміністративний суд повністю відмовив у задоволенні позову. Суд не визнав доведеними незаконне затримання чи утримання чоловіка працівниками ТЦК, не скасував висновок ВЛК та не зобов'язав провести повторний огляд.

Водночас рішення не означає, що людина позбавлена можливості оскаржувати медичний висновок. У подібних ситуаціях важливо дотримуватися встановленої процедури оскарження рішень ВЛК та враховувати свій актуальний правовий статус – військовозобов'язаного чи вже військовослужбовця.