Информация, которую можно удалить из результатов поиска Google

Известно, что Google рассматривает запросы на удаление результатов поиска, если они содержат, в частности, физический или электронный адрес, номер телефона, банковские реквизиты или номера платежных карт, говорится в Справке Google.

Также в этот список входят:

конфиденциальные удостоверения личности государственного образца (например, номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика),

Изображения подписи или официального удостоверения личности,

Личная информация, например, медицинские карты, а также конфиденциальные имена пользователей и пароли.

Подать запрос можно через специальную форму Google, где необходимо указать причину обращения, страну проживания, ответить на уточняющие вопросы, добавить URL-адреса страниц, на которых размещена конфиденциальная информация.

При необходимости нужно загрузить скриншоты или другие материалы, которые помогут подтвердить обращение. И в конце заполнить контактные данные и отправить заявление.

Обычно после того, как Google получает запрос, там проверяют, соответствует ли он политике компании в отношении защиты персональной информации. Если обращение будет одобрено, соответствующий результат перестанет отображаться в поиске Google.

Но это не означает, что информация будет удалена с самого сайта, где она опубликована. Для полного удаления необходимо обратиться к владельцу и администратору этого ресурса.

В то же время удаление личной информации из поисковой выдачи не гарантирует полной защиты конфиденциальности. Чтобы минимизировать сбор персональных данных в будущем, стоит пересмотреть настройки своей учетной записи Google. Таким образом, пользователи могут отключить сохранение истории веб-поиска и активности в приложениях, ограничить отслеживание геолокации через функцию "Хронология", а также отказаться от персонализированной рекламы.