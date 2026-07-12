Інформація, яку можна видалити з пошуку Google

Відомо, що Google розглядає запити на видалення пошукових результатів, якщо вони містять, зокрема, фізичну чи електронну адресу, номер телефону, банківські реквізити або номери платіжних карток, йдеться у Google Довідці.

Також до цього списку входять:

Конфіденційні посвідчення особи державного зразка (наприклад, номер соціального страхування або ідентифікаційний номер платника податків),

Зображення підпису або офіційного посвідчення особи,

Приватна інформація, наприклад, медичні карти, та конфіденційні імена користувачів і паролі.

Подати запит можна через спеціальну форму Google, де варто вказати причину звернення, вказати країну проживання, відповісти на уточнювальні запитання, додати URL-адреси сторінок, на яких розміщена конфіденційна інформація.

За потреби потрібно завантажити скриншоти чи інші матеріали, які допоможуть підтвердити звернення. І наприкінці заповнити контактні дані та надіслати заяву.

Зазвичай після того, як Google отримує запит, там перевіряють, чи відповідає він політиці компанії щодо захисту персональної інформації. Якщо звернення буде схвалене, відповідний результат перестане відображатися у пошуку Google.

Але це не означає, що інформація буде видалена із самого сайту, де вона опублікована. Для повного видалення потрібно звернутися до власника та адміністратора цього ресурсу.

Водночас видалення особистої інформації з пошукової видачі не гарантує повного захисту приватності. Щоб мінімізувати збір персональних даних у майбутньому, варто переглянути налаштування свого облікового запису Google. Відтак користувачі можуть вимкнути збереження історії вебпошуку та активності в додатках, обмежити відстеження геолокації через функцію "Хронологія", а також відмовитися від персоналізованої реклами.