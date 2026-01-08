Карточка налогоплательщика станет цифровой

В Министерстве цифровой трансформации рассказали об очередных шагах по цифровизации государственных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минцифры. Правительство приняло постановление, которое меняет порядок получения карточки налогоплательщика – одного из ключевых документов для граждан.

Как отмечают специалисты, карточка налогоплательщика необходима во многих жизненных ситуациях – при поступлении в учебные заведения, трудоустройства, открытия банковских счетов, а также получения государственных услуг.

Сейчас оформление этого документа для ребенка доступно через сервис еМалятко, онлайн или офлайн в налоговых органах, а также вместе с получением ID-карты. В то же время Кабинет Министров утвердил решение, которое расширяет возможности для получения карты в цифровом формате.

В ближайшее время услуга появится в приложении Дия и в Центрах предоставления административных услуг. В Минцифры сообщают, что уже идет работа над запуском этих сервисов.

Обратите внимание! Кроме того, в будущем планируется ввести возможность заказа электронной карточки налогоплательщика как для взрослых, так и для детей в случае повреждения или потери документа.